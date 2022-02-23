Takside köprü parası | İstanbul'da taksiciler 'geri dönüş' adı altında köprü otoyol ve tünel ücreti gibi ilave ücret isteyemeyecek

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
GERİ DÖNÜŞ ÜCRETİ ALINMASIN TEKLİFİ SUNULDU
Toplantıda, taksi ile Anadolu-Avrupa kıta geçişlerinde Avrasya Tüneli'nin kullanılmasının talep edilmesi durumunda, yolcudan Avrasya Tüneli geçiş ücretine ilaveten, çalışma bölgelerine dönüş yapmak zorunda oldukları için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanan köprü geçiş ücretinin alınması gündeme geldi.
İBB tarafından, taksi yolculuklarında boğaz köprüleri, Avrasya Tüneli, otoyol veya otogar gibi bölgelerin ücretinin yolcudan talep edilmesi durumunda, taksimetre ücretinin yanı sıra kullanmış olduğu geçiş ücretinin de alınması, ancak yolculuğunu tamamlamış kişilerden, "geri dönüş" adı altında köprü, otoyol veya tünel gibi ücretlerin istenmemesi konusu teklife sunuldu.
"TAKSİCİ ESNAFI 'KARŞIYA GEÇMEM' DİYEBİLİR"
Teklif hakkında söz alan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu, ücretli otobanlar ve yollar konusunda hemfikir olduklarını söyledi.