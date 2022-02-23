Takside köprü parası | İstanbul'da taksiciler 'geri dönüş' adı altında köprü otoyol ve tünel ücreti gibi ilave ücret isteyemeyecek

Geçtiği yol kadar ücretin ödenmesini kabul eden Aksu, şöyle konuştu: "Fakat köprüler hakkında bir sıkıntı var. İstanbul'da yaklaşık 1000'e yakın taksi durağımız var. 500 küsur tanesi bildiğimiz kadarıyla Büyükşehir Belediyemiz tarafından ruhsatlandırılmış. Diğerleri de ruhsata müracaat etmiş veya ruhsatsız çalışan duraklar var hem Anadolu Yakası'nda hem Avrupa Yakası'nda. Şimdi bir önceki Ulaştırma Bakanlığımızın uygulamasında, yaka değiştirdiğiniz zaman tek ücret alınıyordu, şimdi çift yönlü ücret alınıyor ama ücret ikiye bölünmüş oldu. Aslında değişen bir şey yok. Biz de federasyon olarak hem gidiş hem dönüş ücretinin alınmasını talep ediyoruz."