Maske yasağı kalktı mı? Maske ne zaman kalkacak 2022? Bakan Koca maske açıklaması son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonuçları...

Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs bulaş riskini azaltmak için kullanılan maskelerin zorunluluk olarak kullanımının kalkması gündeme gelmişti. Bakan Koca son Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu haftayı işaret ederek, "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuşmuştu. Peki, maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca maske açıklaması son dakika!