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    • 24.02.2022 12:30
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    Maske yasağı kalktı mı? Maske ne zaman kalkacak 2022? Bakan Koca maske açıklaması son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonuçları...

    Maske yasağının kalkması ile alakalı günlerdir vatandaşlar yeni gelişmeleri takip ediyor. Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Sorusu arama motorlarında merak edilip araştırılmaya başlandı. Aşılama ve koronavirüsün seyrinde yaşananlarla eş güdümlü maske zorunluluğunun kalkması da gündeme gelmeye başladı. Peki, maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca maske açıklaması son dakika açıklamaları...

    takvim.com.tr
    Bakan Koca maske açıklaması son dakika! Maske yasağı kalktı mı?

    Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs bulaş riskini azaltmak için kullanılan maskelerin zorunluluk olarak kullanımının kalkması gündeme gelmişti. Bakan Koca son Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu haftayı işaret ederek, "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuşmuştu. Peki, maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca maske açıklaması son dakika!

    MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

    Henüz maske zorunluluğunun kaldırılması hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

    Bakan Koca son Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu haftayı işaret etmişti.

    Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.

        Bakan Koca, ayrıca koronavirüsle mücadelede yeni ilaca başladıklarını belirterek, "Yerlileştirdiğimiz Molnupiravir'i piyasaya dağıttık. Yaklaşık 700 dolar olan ilacı, 70'te 1 maliyete indirerek piyasaya verdik. Dünyada yaygın kullanılan ilacı hızla yerlileştirip piyasaya vermiş olduk. Biz genelde 65 üstü olanlara bu ilacı veriyoruz" dedi.

        BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.
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