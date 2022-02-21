Buca Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Bülent Uygur yaptığı rezil paylaşım sonrası istifa etti!

CHP ve İYİ Partili isimlerin muhalefet adı altında karıştığı rezilliklere imza atan son isim İYİ Parti'den CHP'ye geçen İzmir Buca Meclis Üyesi Bülent Uygur oldu.
Bülent Uygur, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.
KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN YAĞ FİYATLARINI ELEŞTİRDİ
Facebook'taki paylaşımında kadın bedeni üzerinden yağ fiyatlarını eleştirdi.
"KIVRIMLARI MUHTEŞEM İNSANIN ÇITIR ÇITIR YİYESİ GELİYOR"
Paylaşımında elinde yağ şişesi bulunan bir kadının fotoğraflarına yer veren Uygur, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zarafete bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor" gibi skandal ifadeler kullandı.
Uygur, paylaşımının devamında "Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" şeklinde sözler sarf etti.
İSTİFA ETTİ
Uygur'un imza attığı skandala sosyal medyada tepki yağdı. Gelen tepkilerin ardından Instagram üzerinden bir paylaşım daha yapan CHP'li isim isitfa ettiğin duyurdu.
Uyrgur "31.03.2019 tarihinden itibaren yaklaşık 3 yıldır güzel Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti listesinden girdiğim ittifakın devamı için CHP Meclis Üyesi olarak devam ettiğim... ve 3 yıldır güzel dostluklar edindiğim CHP üyeliğinden sürecin getirdiği sorumluluklar ve gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum" ifadeleriyle istifa ettiğine dair belgeyi paylaştı.
BÜLENT UYGUR, MUSAVA DERVİŞOĞLU'NA YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR
Bülent Uygur, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'na yakınlığıyla biliniyor.