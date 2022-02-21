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    • 21.02.2022 19:32
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika koronavirüs haberleri... Sağlık Bakanlığı 21 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 21 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük verileri değerlendire Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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