İYİ Parti'den CHP'ye geçen Buca Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Uygur'dan rezillik! Kadın fotoğrafıyla skandal mesaj...

SKANDAL İFADELER

Paylaşımında elinde yağ şişesi bulunan bir kadının fotoğraflarına yer veren Uygur, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zarafete bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor" gibi skandal ifadeler kullandı.

Uygur, paylaşımının devamında "Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" şeklinde sözler sarf etti.