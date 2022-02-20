İYİ Parti'den CHP'ye geçen Buca Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Uygur'dan rezillik! Kadın fotoğrafıyla skandal mesaj...

CHP ve İYİ Partili isimlerin muhalefet adı altında karıştığı rezilliklere bir yenisi daha eklendi.
İYİ Parti'li olan ancak yerel seçimlerde CHP listesinden Buca Belediye Meclis Üyesi seçilen ve seçimlerden sonra CHP'de kalmayı tercih eden Bülent Uygur, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.
KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN YAĞ FİYATLARINI ELEŞTİRDİ
Facebook'taki paylaşımında kadın bedeni üzerinden yağ fiyatlarını eleştirdi.
SKANDAL İFADELER
Paylaşımında elinde yağ şişesi bulunan bir kadının fotoğraflarına yer veren Uygur, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zarafete bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor" gibi skandal ifadeler kullandı.
Uygur, paylaşımının devamında "Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" şeklinde sözler sarf etti.
MUSAVA DERVİŞOĞLU'NA YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR
Bülent Uygur, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'na yakınlığıyla biliniyor.