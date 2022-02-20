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    • 21.02.2022 00:01
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    İYİ Parti'den CHP'ye geçen Buca Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Uygur'dan rezillik! Kadın fotoğrafıyla skandal mesaj...

    CHP ve İYİ Partili isimlerin muhalefet adı altında karıştığı rezilliklere bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti'den CHP'ye geçen İzmir Buca Meclis Üyesi Bülent Uygur sözde yağ fiyatları üzerinden siyaset yaparken skandala imza attı. Bülent Uygur, yağ şişesini elinde tutan kadının fotoğrafıyla ilgili "Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" ifadelerini kullandı.

    CHP’li isimden rezillik!

    CHP ve İYİ Partili isimlerin muhalefet adı altında karıştığı rezilliklere bir yenisi daha eklendi.

    İYİ Parti'li olan ancak yerel seçimlerde CHP listesinden Buca Belediye Meclis Üyesi seçilen ve seçimlerden sonra CHP'de kalmayı tercih eden Bülent Uygur, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

    KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN YAĞ FİYATLARINI ELEŞTİRDİ
    Facebook'taki paylaşımında kadın bedeni üzerinden yağ fiyatlarını eleştirdi.

    SKANDAL İFADELER
    Paylaşımında elinde yağ şişesi bulunan bir kadının fotoğraflarına yer veren Uygur, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zarafete bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor" gibi skandal ifadeler kullandı.

    Uygur, paylaşımının devamında "Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" şeklinde sözler sarf etti.

    MUSAVA DERVİŞOĞLU'NA YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR
    Bülent Uygur, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'na yakınlığıyla biliniyor.

        Uygur yerel seçimler öncesi İYİ Parti İzmir il yönetiminde bulunuyordu.

        İYİ Partinin CHP ile ittifak yapması sonucu Buca'da CHP sıralarından meclis üyesi adayı olarak seçimlere giren Uygur daha sonra İYİ Parti'ye dönmeyerek CHP'de siyaset yapmaya devam ediyor.
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