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    • 06.01.2022 11:42
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    • 06.01.2022 12:19
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    İyi Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfür etti! İyi Partili küfürbaz için yakalama kararı çıkarıldı

    İyi Partide skandallar bitmek bilmiyor! Geçtiğimiz aylarda şehit yakınına 'Senin bacını s..." diyerek küfür eden Lütfü Türkkan ile Meral Akşener'in şehit abisine “pornocu y...” demesinin ardından yeni bir küfürbaz daha çıktı. İYİ Parti Dilovası Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etti.

    İyi Partili küfürbaz için yakalama kararı çıkarıldı

    İYİ Parti Kocaeli Dilovası ilçesinde Demirciler Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez, sigara zammından dolayı kendi akrabaları ve yakınları dahil bütün AK Partililere küfretti.

    KÜFÜRBAZ GÖÇMEZ!

    Bununla da yetinmeyen Göçmez'in pişkin şekilde "Görüntüleri istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz" demesi pes dedirtti.

    SEÇMENLERE AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

    Otomobilde seyir halinde olduğu sırada cep telefonu kamerasına konuşup sosyal medyada paylaşımda bulunan Göçmez, "Yani bu AK Parti'ye oy verenin, AK Parti diye bir partiyi savunanın ben ta a... a... soyunu sopunu sülalesini s.... Burada yakınım uzağım hiç fark etmez. İsteyen istediği yerde paylaşabilir. Ben Kocaeli, Dilovası, Demirciler Köyü'nde yaşıyorum. Böyle bir k..lik, böyle bir vatan düşmanlığı, böyle bir o... ç..luğu yok. Kimse bana AK Parti demesin..." dedi.

        POLİSE HESAP VERİRSİN

        Ancak 1 saat geçmeden aldığı tepkilerden olacak ki sosyal medya hesabını gizledi. AK Parti Dilovası İlçe Başkanlığı ve çok sayıda partili, küfür ve hakaret eden Göçmez hakkında suç duyurusunda bulundu. Göçmez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        VATANDAŞLAR AYAKLANDI

        İyi Parti Kocaeli Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez'e sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Vatandaşlar, vekillerinin ağza alınmayacak sözler kullanmasının mahalle başkanlarına da cesaret verdiği yönünde paylaşımda bulundular.

        "İyi Parti Kocaeli Demirciler mahallesi mahalle başkanı AK Partililere ağza alınmayacak küfürler ediyor Lütfü Türkkan şehit abisine "senin ananı bacını. s..." derse Meral Akşener şehit abisine "p... yavşak" diye hakaret ederse İyi Partililer de bunu yapar"

            İYİ Partili Lütfü Türkkan'da geçtiğimiz kasım ayında şehit yakınına küfür etmiş kamuoyundan büyük tepki görmüştü.

            NE OLMUŞTU?

            Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

            TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA KÜFÜR
            Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.

            Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.
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            Haberler Güncel İyi Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfür etti! İyi Partili küfürbaz için yakalama kararı çıkarıldı
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