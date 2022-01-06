İyi Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfür etti! İyi Partili küfürbaz için yakalama kararı çıkarıldı

SEÇMENLERE AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

Otomobilde seyir halinde olduğu sırada cep telefonu kamerasına konuşup sosyal medyada paylaşımda bulunan Göçmez, "Yani bu AK Parti'ye oy verenin, AK Parti diye bir partiyi savunanın ben ta a... a... soyunu sopunu sülalesini s.... Burada yakınım uzağım hiç fark etmez. İsteyen istediği yerde paylaşabilir. Ben Kocaeli, Dilovası, Demirciler Köyü'nde yaşıyorum. Böyle bir k..lik, böyle bir vatan düşmanlığı, böyle bir o... ç..luğu yok. Kimse bana AK Parti demesin..." dedi.