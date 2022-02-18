Arkadaşından gelen linke tıkladı hayatı karardı! Uykusunda soyuldu ruhu bile duymadı

Gerçek hayatta karşılaşılan hemen her şey, her risk ve belki de daha fazlası, internet ve sosyal medya ortamları için de geçerli hale geldi. Dolandırıcılar ve siber korsanlar oturdukları yerden, sizin bir "tık" hamlenizle bankadaki paranızı ruhunuz duymadan kendi hesaplarına geçiriyor.
Bununla da yetinmeyen siber dolandırıcılar vatandaşları son dakika haberlerinin altına gizledikleri zararlı linklerle cep telefonlarını ele geçirip kontrol edebiliyor. Bunun son örneği ise; Ankara'da yaşayan bir vatandaş hesabından 82 bin liralık kredi çekildiğini fark etmesiyle ortaya çıktı.
Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen vatandaş kendi onayı ve rızası olmadan bankadan kredi çekilerek dolandırıldığını aktardı. Alanında uzman Siber polisi, telefonu incelemeye aldığında gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Vatandaşın telefonuna zararlı yazılım ile ele geçiren siber dolandırıcılar telefonun sahibi gibi istediği işlemi rahatça yaptıklarını tespit etti.