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    • 18.02.2022 00:41
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    • 18.02.2022 00:46
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    CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un özrü kabahatinden büyük: "Cenevre'de değildim, faturayı halka açıklamayacağım"

    CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbullu karla cebelleşirken yurt dışında tatil yaptığı gerçeğini görmezden gelerek, "Cenevre'de değildim, faturayı halka açıklamayacağım" şeklinde konuştu. Ongun'un özrü kabahatinden büyük olan pişkin açıklaması tepkileri beraberinde getirirken İsviçre'de olmadığını kendi ağızıyla ifade etmesi Fransız Alpleri'ndeki Courchevel'e gittiği ile ilgili iddiaları da doğrulamış oldu. Öte yandan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık krizini perdelemek isteyen Ongun, "Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu babası gibi görüyor" dedi.

    Ekotrol Murat Ongun’un özrü kabahatinden büyük!

    İstanbul'da geçtiğimiz ayın sonunda etkili olan kar yağışı sırasında yurt dışında lüks bir otelde tatil yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin hedefi haline gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun, haftalar sonra kendisini savundu.

    Faturayı kamuoyu ile paylaşmayacağını söyleyen Ongun, 'Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim. Kamu görevlisi olarak devlete de müfettişlere de hesap verebilirim.' diye konuştu.

    Ongun, tatilini nerede yaptığının çok da önemli olmadığını belirterek, 'İsviçre'de değildim' dedi.



    ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK
    CHP'li İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun'un İstanbullu karla cebelleşirken yurt dışında tatil yaptığı gerçeğini bir kenara koyarak,"Cenevre'de değildim" şeklinde pişkin pişkin açıklama yapması 'özrü kabahatinden büyük' dedirtti.



    THY'Yİ BOŞ YERE HEDEF ALMIŞ!
    Öte yandan Cenevre'de olmadığını ifade eden Ongun'un bu olaylar üzerinden Türk Hava Yolları'nı hedef almasının da ne kadar temelsiz olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

    Bilet ve rezervasyonun net olduğu bir ortamda THY'nin böylesine bir bilgiyi servis etmediği İBB Sözcüsü'nün kendi söylemleriyle kanıtlandı.



        ŞEFFAFLIK BUNUN NERESİNDE?
        İstanbullu karla cebelleşirken kendisi yurt dışı tatilinde olan, karla mücadelede yetersiz İBB yüzünden yollarda kalan vatandaşa 'trol' yakıştırması yapan Ekrem İmamoğlu'nun yancısı Murat Ongun'un günler sonra ortaya çıkıp kendisini savunan açıklama yapması dikkatlerden kaçmadı.

        Cenevre'ye gitmediğini söyleyen Ongun'un maaşını halktan aldığını unutarak "Faturayı halka açıklamayacağım" şeklinde konuşması CHP'li İBB'nin 'şeffaflığını' sorgulattı.



        İSVİÇRE'DE DEĞİLİM DEDİ FRANSA'DA OLDUĞU İDDİALARINA GÜÇ KAZANDIRDI!
        Tatilde İsviçre'de olmadığını söyleyen Murat Ongun, jet sosyetenin mekanı olan Fransız Alpleri'ndeki Courchevel'e gittiği ile ilgili iddiaları doğrulamış oldu.

        Konuya ilişkin CHP yandaşı Korkusuz Gazetesi Yazarı Memduh Bayraktar, "Murat Ongun Courchevel'e gitti. Türkiye'nin üst düzey zenginlerinin tatil yapabileceği bir yer Murat oraya eğer belediyeye iş yapan bir müteahhit ya da iş adamıyla gittiyse hemen istifa etmeli ya da görevden alınmalı" değerlendirmesinde bulundu.



        "İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NU BABASI GİBİ GÖRÜYOR"
        Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında patlak veren adaylık krizi, fotoğraf savaşlarını görmezde gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu babası gibi görüyor. Bakmayın çıkarılan dedikodulara. Zaten uyum içinde çalışıyorlar" dedi.



            "BANA GÜLE GÜLE DERSE TEŞEKKÜR EDERİM"
            Karla mücadeledeki fiyaskonun ardından bir süre suskunları oynayan Ongun'un İmamoğlu ile arasına kara kedi girdiği iddiaları konuşulmuştu.

            İBB Sözcüsü'nün "Ben İmamoğlu'na katkı sağlamaya çalışan onlarca arkadaştan biriyim. Bana derse ki güle güle ben de teşekkür ederim. Bizim ilişkimiz bu" şeklinde imalı sözleri olası "Eko ve trolü arasındaki kriz var" söylemlerini de güçlendirdi.
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            Haberler Güncel CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un özrü kabahatinden büyük: "Cenevre'de değildim, faturayı halka açıklamayacağım"
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