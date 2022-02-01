İstanbullulara trol diyen CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun günler sonra ortaya çıktı!

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan onlarca uyarılara rağmen CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un kar tatili yapmaya gitmesi büyük tepkilere neden olmuştu.
VATANDAŞLARA TROL DEDİ
24 Ocak Pazartesi günü İstanbulluların yollarda çile çektiği sıralarda sosyal medya üzerinden vatandaşlara troll yakıştırmasında bulunan Ongun'dan daha sonra haber alınamadı.
MURAT ONGUN ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan kar felaketinde İBB görevlisi olarak İstanbulluları yalnız bırakan Murat Ongun sessizliğe gömülmüştü. Kar yağışının ardından yaklaşık 10 gün sonra Ongun'dan ilk paylaşım geldi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu paylaşımının altına 'Geçmiş olsun, acil şifalar dileriz.' mesajını bırakan Murat Ongun, günler sonra ortaya çıkmış oldu.