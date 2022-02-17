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    • 18.02.2022 00:39
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    • 18.02.2022 00:39
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    Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciklerine atamalar Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Basın İlan Kurumu temsilciliklerine atama!

    Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Osman Köse, Ahmet Arslan, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Emin Babacan, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Zakir Avşar atandı.

    Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı.

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    Haberler Güncel Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciklerine atamalar Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
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