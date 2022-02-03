İstanbul karla mücadele ederken İsviçre'de tatil yapan Murat Ongun'dan günlerdir ses yok! Bomba iddia: İmamoğlu ile yolları ayırdı

Megakent İstanbul'da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı. Günlerce süren kar esareti İBB'nin yetersiz çalışmalarıyla birleşince İstanbullulara zor anlar yaşattı.

Çok sayıda vatandaş evlerine ulaşamadı, geceyi dışarıda geçirdi. Otomobillerini yollara bırakan vatandaşlar sabah kadar ulaşımda güçlük çekti. İstanbul'da binlerce vatandaşın yoğun kar yağışı altında belediyenin yetersiz çalışmaları nedeniyle yollarda kalması ve geceyi sokakta geçirmesi eleştiri oklarını İmamoğlu yönetimine çevirdi.



İMAMOĞLU BALIKÇIDA ONGUN TATİLDE

Tepkilerin odağındaki belediyenin başkanı İmamoğlu karla mücadeleyi bırakıp İngiliz büyükelçiyle balıkçıya gitti. Sözcüsü ve sağ kolu Murat Ongun ise, 23.01.2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'ndan eşi ile birlikte yurt dışına tatile çıktı.

Canla başla karla mücadele ediyoruz tweetleri atan Murat Ongun'un İsviçre'de bir otelde tatil keyfi yaptığı anlaşıldı.





TATİL SKANDALI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA MI OLDU?

Sıkça basın açıklaması yapan, Twitter paylaşımlarını ihmal etmeyen Murat Ongun'dan günlerdir ses yok. Ongun, karla mücadele sürecinde yaptığı tatille eleştirilerin odağında olduğundan beri ne açıklama yaptı ne de tweet attı.



İBB'de dillendirilen kulis söylentilerine göre İmamoğlu ile Ongun karla mücadelede sınıfta kalmalarının ardından yollarını ayırmayı düşünüyor.

İddialara göre Ongun'un "İmamoğlu'na koltuğu ben kazandırdım" şeklindeki iddiasıyla çok ön plana çıktığı, egosuyla belediye yönetiminde rahatsızlık yarattığı konuşuluyordu.



CHP genel merkezinde de Ongun'un 'pek laf dinlemediğinden ve başına buyruk hareket ettiğinden' bahsediliyor!

CHP ilçe belediyelerinin çoğunun da, Ongun'dan şikayetçi olduğu ve genel merkeze dillendirdiği söylentiler arasında.



İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

İddialara göre Ongun tatilden döndükten sonra İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedi, ikili arasında soğuk rüzgarlar esti. araya girip düzeltmeye çalışanlar olsa da işe yaramadı.



İddiaların ardından gözler CHP'li İBB yönetimine ve İmamoğlu-Ongun ikilisine çevrildi. Gerçekleri zaman gösterecek.