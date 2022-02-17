CHP'li Aykut Erdoğdu'dan İYİ Parti'ye 6'lı ittifak mesajı: HDP için fedakarlık şart

CHP'li Aykut Erdoğdu, Millet İttifakı'nın buluştuğu 6 partili masada HDP'nin bulunmayışına içerledi. HDP'nin masaya alınmaması için Kürt sorunu kavramının 'cız' bir mesele haline getirildiğini savunan Erdoğdu, İYİ Parti'ye isim vermeden mesaj gönderdi.

Temel Karamollaoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı masada buluştuğuna dikkat çeken Erdoğdu, "O halde Meral Akşener'le HDP'liler neden bir araya gelmesin" şeklinde devam etmesi beklenen konuşmasını bu yönde sürdürümedi. Millet İttifakı içerisinde tepkilerin yükselmesinden çekindiği gözlenen Erdoğdu, "HDP için daha fazla fedakarlık yapmamız lazım" demekle yetindi.

Erdoğdu, Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütüne kaynak aktaran belediyelere kayyum atanmasını da eleştirerek bu durumun PKK'yı güçlendirdiğini savundu. Tıpkı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi 'Kürt sorunu' ısrarını sürdüren Erdoğdu, TELE1 televizyonunda yayınlanan Türkiye'nin Geleceği isimli programda şunları söyledi:

EKONOMİK KRİZİ KÜRT SORUNUNA BAĞLADI

"Kürt sorunu bu ülkenin gerçek meselesidir. HDP'nin ittifakta yer almaması için Kürt sorunu 'cız' bir konu haline getirildi. Aslında toplumun birçoğu da korkuyla buna uymuş oldu. Kürt sorunu Türkiye'deki ekonomik krizin nedenlerinden biridir. Kürt sorununun iki boyutu vardır: Biri baskı, diğeri terör.

İki yönlü konuşmak lazım. Günün sonunda ne oldu? Koskoca bir coğrafyada üretimimizi neredeyse yok haline getirdik. Tarım yok, hayvancılık yok. Baskı, korku, terör yüzünden... Yatırıma ayırmamız gereken kaynakları savunmaya harcıyoruz. Üçüncü boyutu; Kürt sorununun doğal uzantıları olarak Suriye ve Irak'la ilişkilerimiz bozuluyor.

'HEPİMİZ FEDAKARLIK YAPIYORUZ'

Her meselede önümüze bu çıkıyor. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeminin yüzde 90'ı PKK. Önüne ne gelirse gelsin 'PKK-HDP, PKK-HDP'... Burada HDP'nin de düşünmesi gereken başlıklar. Hepimiz belirli fedakarlıklara katlanıyoruz. Bence HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım. Mesela Temel Bey (Karamollaoğlu) bizimle aynı masaya oturarak 28 Şubat dahil kendi tabanında fedakarlığa katlanıyor. Kemal Bey de fedakarlığa katlanıyor, Sivas Katliamı dolayısıyla...

Ama bizim şu andaki durumumuz geçmişteki acı olayların husumetini taşıyıp gelecekte yeni acı olaylar yaşatmak değil. İşin çekirdeğine gidelim: Bugün PKK'yı besleyen kaynaklar nelerdir? Mesela kayyum ataması PKK'yı güçlendirir mi? Bu uygulama Kürt seçmeni çok kırdığı için güçlendirir. Ama devlet de şunu söyleyebilir: Kaynak aktarıyorlar. O zaman dönüp hep beraber doğruyu bulacağız. Adil bir yargılama yapacaksınız, net delillerini ortaya koyacaksınız ki biz ikna olalım."