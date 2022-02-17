Son dakika: Başkan Erdoğan'ın ardından Devlet Bahçeli'den belediyelere talimat: Suya yüzde 7 indirim yapın





"Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

AK PARTİLİ BELEDİYELERE TALİMAT VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, partinin belediyelerine suya yüzde 7 indirim yapılması yönünde talimat vermişti.

Başkan Erdoğan, "AK Partili belediyelerimize, su tarifelerinde biz ne ana muhalefetiz ne şuyuz ne buyuz biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bu oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Birçok belediyemiz açıkladı, yüzde 7 indirim yapacağız suda dediler. Vatandaşımıza su parasında İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebi ile Meclis'e geldi. Meclis'te tabi ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların zam talebine evet demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı suya biz indirim getireceğiz, ekmeğe indirim getireceğiz diyorlardı. Tabi çıktı ağaları da Şanlıurfa'da Şanlıurfa'yı bize verin biz de elektriği bedava verelim dedi. Bir defa elektriğin kimde olduğundan haberi yok." demişti.

.