Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.02.2022 16:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2022 16:54
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan'ın ardından Devlet Bahçeli'den belediyelere talimat: Suya yüzde 7 indirim yapın

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili belediyelere 'suya yüzde 7 indirim yapın' talimatı vermesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de benzer bir talimat geldi. Bahçeli, MHP'li belediyelere suya yüzde 7 indirim talimatı verdi.

    Devlet Bahçeli’den belediyelere talimat: İndirim yapın

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP'li belediye başkanlarına 'su fiyatlarında indirim yapılması' talimatı üzerine 229 belediye başkanına mesaj gönderdi.

    DESTEK OLUN

    MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Bahçeli'nin MHP'li belediye başkanlarına 'su fiyatlarında indirim yapılması' hususundaki talimatlarıyla ilgili MHP'li 229 belediye başkanına mesaj gönderdi. Durmaz'ın belediye başkanlarına mesajı şöyle:



    "Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

    AK PARTİLİ BELEDİYELERE TALİMAT VERMİŞTİ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, partinin belediyelerine suya yüzde 7 indirim yapılması yönünde talimat vermişti.

    Başkan Erdoğan, "AK Partili belediyelerimize, su tarifelerinde biz ne ana muhalefetiz ne şuyuz ne buyuz biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar şartları uygun olanlar bu oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Birçok belediyemiz açıkladı, yüzde 7 indirim yapacağız suda dediler. Vatandaşımıza su parasında İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebi ile Meclis'e geldi. Meclis'te tabi ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların zam talebine evet demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı suya biz indirim getireceğiz, ekmeğe indirim getireceğiz diyorlardı. Tabi çıktı ağaları da Şanlıurfa'da Şanlıurfa'yı bize verin biz de elektriği bedava verelim dedi. Bir defa elektriğin kimde olduğundan haberi yok." demişti.

    .
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Rusya saldırı için bahane arıyor
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'ın ardından Devlet Bahçeli'den belediyelere talimat: Suya yüzde 7 indirim yapın
        SON DAKİKA