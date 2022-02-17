THY’den çok önemli başarı! 74 denetim 0 hata

Misafirlerinin seyahat sağlığı ve güvenliğini en öncelikli konu olarak gören Türk Hava Yolları Avrupa Sivil Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) uyguladığı SAFA (Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimleri) programında 2021 yılını önemli bir başarı ile tamamladı.
Avrupa'daki 57 meydanda 38 sivil havacılık otoritesi tarafından 74 denetim geçiren bayrak taşıyıcı bu denetimlerde sıfıra yakın (0.054 bulgusuzluk) bir oran ile Avrupa'nın en başarılı havayolu şirketleri arasında yer aldı. Bu oran uçuş emniyeti üzerinde sürekli geliştirmeler yapan Türk Hava Yolları'nın bugüne kadar ortaya koyduğu en başarılı performans oldu.
Türkiye'nin de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü öncülüğünde tam üye statüsünde olduğu, Avrupa Birliği ülkelerinde yabancı havayolu şirketlerinin denetlendiği program uçuş emniyetinin sürdürülebilirliğini ve ölçülerek izlenebilmesini amaçlıyor. Uçakların kalkış öncesi ve uçuş sonrasında ulusal ve uluslararası mevzuatlar referans alınarak 500'e yakın gereklilik maddesiyle geniş kapsamlı denetlendiği programda Türk Hava Yolları EASA ortalamasından da (0.44 bulgusuzluk oranı) çok daha üstün bir sonuç elde etti.