THY’den çok önemli başarı! 74 denetim 0 hata

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 2021 yılı SAFA denetim sonucu ile ilgili "Dünyanın 128 ülkesinden her gün yüzbinlerce kişi sevdikleriyle buluşmak için çıktıkları yolculukta Türk Hava Yolları'na güveniyor. Türk Hava Yolları olarak biz de seyahatin her aşamasını kusursuz bir şekilde planlayarak bu güvenin karşılığını misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Bu çabanın bir sonucu olarak SAFA programı 2021 yılı denetimlerini Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarı ile tamamladık ve güvenilir havayolu kimliğimizi bir kez daha kanıtladık. Misafirlerimizin seyahat konforu ve uçuş emniyetini her gün bir üst seviyeye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.