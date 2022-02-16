Ayşenur Arslan HALK TV'de TMT'yi hedef almıştı! RTÜK'ten skandal sözlere ceza!

TGRT'YE İHLAL CEZASI!

TGRT HABER'in "Ekrem Açıkel ile Ana Haber" programı hakkında hazırlanan rapor da kurulun gündemindeydi. Söz konusu yayında sunucunun Türkiye'de yapılan reyting ölçümleri ile verdiği yanlış bilgilerin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiği ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olduğu değerlendirildiğinden yayıncı televizyona üst sınırdan idari para cezası verildi.