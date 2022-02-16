Ayşenur Arslan HALK TV'de TMT'yi hedef almıştı! RTÜK'ten skandal sözlere ceza!

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tepki çeken sözleri mercek altına aldı. Halk TV'de yayınlanan "Medya Mahallesi" programında sunucu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastlar yapan illegal bir örgüt" olarak adlandırması Yasa ihlali olarak görüldü.
Sözlerin toplumun milli ve manevi değerlerini aşağıladığı kanaatine varan RTÜK, Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve yüzde 5 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.
BAKAN SOYLU'YA HAKARET ETMİŞLERDİ! KRT'YE DE CEZA
KRT'nin "Olağan İşler" programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kişilik haklarına saldırı içerikli hakaret ve iftira niteliğinde ifadelere yer verilmesi yaptırım getirdi.