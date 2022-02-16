CHP gençlik kollarından 70 maganda yerel gazeteye saldırdı! Bu cesareti kimden alıyorlar?

Mersin'in yerel gazetesi Haberci'nin bürosu CHP'li magandaların saldırısına uğradı. CHP Mersin İl Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, Gençlik Kolları İl Başkanı Alkım Sümer ve beraberinde yaklaşık 70 kişi, ellerinde daha önceden hazırladıkları boya şişeleri ve yumurtalarla gazete bürosunu saldırıya tuttu. Korkunç saldırıdan gazete bürosunda maddi hasar meydana gelirken içeride bulunan 5 kişi saldırıdan etkilendi. Olaydan bir gün öncede gazeteye gelen yüzleri maskeli 4-5 kişinin sözlü tehditte bulunduğu öğrenildi.
TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU
Gazete bürosunu boya ve yumurta yağmuruna tutarak tehditler savurdu. Saldırgan grup, 'Satılık kalemler, herkes aklını başını alsın 300 değil, gerekirse 3 bin kişi geliriz' diye slogan attıktan sonra sokak aralarından olay yerini terk etti.
MAGANDALAR BU CESARETİ NEREDEN ALDI?
Sabah'a konuşan Haberci Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici, "Basın özgürlüğü adına Mersin'e ve CHP'ye yakışmayan bir iş oldu. CHP'li gençler bu cesareti nereden aldı? Yaptığımız haberlerin onlarla hiçbir ilgisi yoktu. Kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir olay. Özetle gerek parti olarak gerekse CHP teşkilatı olarak onlarla ilgili hiçbir haberimiz olmadığı halde il gençlik kollarının böyle bir saldırıyı düzenlemesinin büyük bir soru işareti olduğunu düşünüyorum. Neden kendilerine böyle bir vazife biçtiler?" dedi.
Ekici açıklamasında şunları kaydetti:
"EMNİYET GÜÇLERİMİZ GEREKENİ YAPIYOR"
"Bir gün önce daha küçük bir grubun gazeteye geldiğini ve sloganlar attığını ifade eden Ekici, "Yaklaşık 70 kişilik bir gruptu. Gazetemize saldırdılar. Şişelerle boya attılar, yumurta attılar. Olayın ardından hemen emniyete başvurduk. Emniyet güçlerimiz gerekeni yapıyor. Basın özgürlüğü adına ve CHP'ye yakışmayan bir olay oldu. Tüm Mersin, STK ve meslektaşlarımız bize sahip çıktı. Bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diliyorum"