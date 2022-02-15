SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Yatağa bağımlı hastalar evden rapor alabilecek! Uygulama pilot iller Bilecik Sinop ve Tunceli'de başladı

Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İHTİYAÇLARI OLAN İLAÇ, MAMA, BEZ VE TIBBİ CİHAZLARI evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak.