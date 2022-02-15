SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Yatağa bağımlı hastalar evden rapor alabilecek! Uygulama pilot iller Bilecik Sinop ve Tunceli'de başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının evlerinde düzenlenmesine olanak sağlayacak uygulamanın üç pilot ilde başlatıldığını bildirdi.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada, geçen hafta duyurulan Uzaktan Sağlık Hizmeti Projesi kapsamında önemli bir uygulamanın hayata geçirildiğini ifade etti.
Koca yeni uygulamaya ilişkin bilgileri şöyle paylaştı:
Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. YATAĞA BAĞIMLI HASTALARIN SAĞLIK KURULU RAPORLARI artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı.
Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İHTİYAÇLARI OLAN İLAÇ, MAMA, BEZ VE TIBBİ CİHAZLARI evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak.