3 ay beklemeyin hemen kesin! HDP'nin kaos ateşini körükleyen Kemal Kılıçdaroğlu fatura provokasyonuna devam etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde elektrik faturaları ve "Elektrik faturasını ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili AK Parti ve MHP'den gelen tepkiler vardı. Kemal Kılıçdaroğlu 65 yaş üstü olduğu için kanunen faturayı ödemediği ilk ayda elektriği kesilmiyor. Kılıçdaroğlu'nun elektriği 3 dönem üst üste ödeme yapmazsa kesilecek. Kılıçdaroğlu kürsüden "feriştahı gelse' diyerek elektrik faturasını ödemeyeceğini tekrarladı.



İşte CHP gruptaki o sözleri:

"Bir video yayımladım zamların olduğu süre içinde bizzat Erdoğan'ın imzasıyla yapılan zamlar geri çekilinceye kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim. Mahir Ünal 'bu devlete baş kaldırıdır' diyor. Arkasından da 'Elektrik zamlarını devlet yapmadı' çok önemli bir saptama. Yeliz'in benzeri bir saptama bu da. Aslında doğru devlet değil devleti yöneten AK Parti yaptı. Özgür Özel beni aradı, 'bunu bir parti olarak hepimiz mi yapacağız' dedi. 'Hayır' dedim, elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım. Bunun acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım, o yüzden ödemeyeceğim dedim. Ödemeyeceğim de zaten. Çünkü elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın sesini çıkaracağı bir alan bırakmadılar. Siz beni donmakla mı korkutuyorsunuz? Sizin feriştahınız gelse ben donmam! Tamamını indireceksin kardeşim.

"HEMEN KESİLMELİDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de faturalar üzerinden provokasyon yapan Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, elektrik faturalarının hemen kesilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Yeni adımlar atacağından bahsetmişsin, bilmelisin ki, layık olduğun cevabı da hemen alırsın. CHP Genel Başkanı, esasen Kandil'e yabancı değildir. Kandil'e uzak ve mesafeli hiç değildir. Kandil'in kanlı ve köhne telkiniyle yolunu aydınlatma hevesine kapıldığı da bilinmektedir. CHP'nin trafosu, ana şebekesi, yük tevzi merkezi Kandil'dir. Türk milleti Allah'ın izniyle teröristlerin Kandil'ine Türk bayrağını dikecek, Kılıçdaroğlu'nun kandilini de zamanı geldiğinde başına geçirecektir. Zilletin karanlığı, milletin gerçek aydınlığıyla, milletin asaletiyle arınacak, ayıklanacak, siyaset çöplüğüne atılacaktır. Elektrik faturaları üzerinden tezvirat çarkı çeviren, tahrik kampanyası kurgulayan CHP'nin başını çektiği zillet ittifakı önüne koyulacak demokratik faturayı muhakkak ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİĞİ KESİLİR Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesilmesi tarihi farklı olacak. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 20 Şubat 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle yönetmeliğin 52'nci maddesine "Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödememesi durumunda ve şirketin kesinti yapılacağına ilişkin tüketiciyi bilgilendirdiğinin ispatı halinde kesilebilecek" fıkrası eklendi.