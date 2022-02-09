HDPKK sokağa çağırdı, Kılıçdaroğlu provokasyon fitilini ateşledi, destek FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'dan geldi

Geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütünün elebaşları tarafından yapılan 'faturaları bahane ederek sivil itaatsizlik başlatın' talimatını ilk uygulayan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Fotoğrafta: HDP'nin yaptığı sokak çağrısı
TALİMAT KANDİL'DEN
HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda sivil itaatsizlik eylemleri için çağrı yapılmıştı.
Çağrıda örgütlerin faturaları bahane ederek sokağa çıkmaları ve faturaları ödemeyerek 'öz yönetim hakları' doğrultusunda sivil itaatsizlik başlatmaları istenmişti.
İLK UYAN KILIÇDAROĞLU OLDU: "FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM"
Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir video yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı.