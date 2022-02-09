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    • 10.02.2022 00:24
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    HDPKK sokağa çağırdı, Kılıçdaroğlu provokasyon fitilini ateşledi, destek FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'dan geldi

    PKK terör örgütünün siyasi temsilci HDP, kaosun fitilini ateşlemek ve sokakları karıştırmak için elektrik faturaları üzerinden sokağa çıkma çağrısı yaptı. Bu çağrıya ilk uyan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu 'fatura ödemeyeceğim' diyerek kaosun fitilini ateşledi. CHP Genel Başkanına destek ise FETÖ'cü firari Can Dündar'dan geldi. Dündar, "Sivil itaatsizlik güzeldir" dedi.

    İlk destek firari vatan haini Can Dündar’dan!

    Geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütünün elebaşları tarafından yapılan 'faturaları bahane ederek sivil itaatsizlik başlatın' talimatını ilk uygulayan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.


    Fotoğrafta: HDP'nin yaptığı sokak çağrısı

    TALİMAT KANDİL'DEN
    HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda sivil itaatsizlik eylemleri için çağrı yapılmıştı.



    Çağrıda örgütlerin faturaları bahane ederek sokağa çıkmaları ve faturaları ödemeyerek 'öz yönetim hakları' doğrultusunda sivil itaatsizlik başlatmaları istenmişti.



    İLK UYAN KILIÇDAROĞLU OLDU: "FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM"
    Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir video yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel HDPKK sokağa çağırdı, Kılıçdaroğlu provokasyon fitilini ateşledi, destek FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'dan geldi
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