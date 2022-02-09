HDPKK sokağa çağırdı, Kılıçdaroğlu provokasyon fitilini ateşledi, destek FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'dan geldi





İLK UYAN KILIÇDAROĞLU OLDU: "FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM"

Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir video yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı.