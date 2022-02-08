ABB'de de Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü'nün bu organizasyonda yer aldığı ifade ediliyor. Adana ve İzmir'de ve İstanbul ile Ankara'daki ajansların isimlerini şimdi vermek istemiyorum.

İstanbul'da bir ajans var yine bu merkezin başındaki kişinin danışmanının olduğu kişi tarafından yönetiliyor bu yalan organizasyonu.

Ankara'da ise ABB Basın ve lişkiler'deki önemli bir isminin bu yalanları organize ederek gazetecilere siyasetçilere ve trol hesaplara paylaştırdığı söyleniyor.

Geçenlerde basına da yansıdı İBB'den YouTuber'a günlük 10 bin TL verileceğine ilişkin ihale yapıldı.

13 KATTAN ATILAN İŞARET FİŞEĞİYLE DİĞERLERİ DEVREYE GİRİYOR

Genel Merkez işte 13. Kat Onursal Adıgüzel'in başkanlığındaki bu yapının ardından ajanslar belediyeler ve medya devreye giriyor.

Bir gazeteci bir sosyal medya röportajında ben merkez medyada çalışıyorum aldığım para 5,500 lira sonra Hilton'da düğün yapıyor. Bu paranın kaynağı nereden geliyor? Bakıyorsunuz ailesinden varlıklı değil ama lüks içinde yaşamı var.