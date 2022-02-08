Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.02.2022 01:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2022 01:36
    ABONE OL

    Sosyal medya yalanlarının ucu CHP'nin 13. katına çıktı! Nasıl organize oluyorlar?

    CHP'nin başını çektiği muhalefet sosyal medyada algı ve manipülasyon içerikli paylaşımlarını sürdürürken A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Bakışı programında, "Yalan haberi sosyal medyada kimler, hangi yöntemle yayıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor?" gibi önemli konular ele alındı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran CHP'nin sosyal medyada nasıl organize olduğunu ve yalanların nasıl yayıldığını anlattı. Organizasyonu bir şema üzerinden anlatan Kıran, "Gerçek dışı bilgilerin merkezinin CHP Genel Merkezi’nin 13. katında organize edildiği CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel tarafından bu organizasyon yönetiliyor." dedi. Kıran bu yalan organizasyonu CHP'li belediyelerin gazetecilerin ve ajansların nasıl bir rolü olduğunu da tek tek anlattı.

    takvim.com.tr
    AHaber
    Yalanların ucu CHP’nin 13. katına çıktı

    A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Bakışı programında, "Yalan haberi sosyal medyada kimler, hangi yöntemle yayıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor?" gibi önemli konular ele alındı.

    Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran CHP'nin sosyal medyada nasıl organize olduğunu ve yalanların nasıl yayıldığını anlattı.

    CHP'NİN 13. KATINDA ONURSAL ADIGÜZEL TARAFINDAN ORGANİZE EDİLİYOR
    Organizasyonu bir şema üzerinden anlatan Kıran, "Gerçek dışı bilgilerin merkezinin CHP Genel Merkezi'nin 13. katında organize edildiği CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel tarafından bu organizasyon yönetiliyor." dedi.


    Onursal Adıgüzel

        Kıran'ın ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

        "Gerçek dışı bilgilerin merkezinin CHP Genel Merkezi'nin 13. Katında organize edildiği CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel tarafından bu organizasyonun yönetildiği bilgisine ulaştık. Trol olarak ifade edilen ismi gerçek ama sahte isimlerle paylaşımda bulunuluyor ve yalanlar organize ediliyor.

        ERDOĞAN TOPRAK FİNANS AYAĞI
        13. katta Bilişimden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bu ekibin başında ve iddia o ki sosyal medyaya da yansıdı Erdoğan Toprak'ın da bu organizasyonun finans ayağını yönettiği iddia ediliyor.


        Erdoğan Toprak

        Bu şema ikiye ayrılıyor. Belediyeler ve Ajanslar…

        Belediyeler: İBB, Ankara BB ve Adana BB.

        Ajanslar: İstanbul Ajans ve Ankara Ajans

        İBB'NİN REKLAM BÜTÇESİ
        Bu organizasyonu yönetiyorlar. İstanbul BB'nin bütçesi açıklandı. Mesela bütçede depreme 492 milyon ayrıldı tanıtıma ve reklama ise 849 milyon ayrıldı.

            DOSYA ELİMİZDE BEYAZ MASA'DAN İSİMLER VAR
            Ciddi anlamda reklama para ayrılıyor. Bunların da İBB Beyaz Masa'da çalışan kişilerin troll-bot-seed organizasyonunda yer aldığı gerçek isimlerin hepsi var. Dosya elimizde belki önümüzdeki günlerde trol ve botları yöneten kişileri belki açıklayacağız. İBB'nin Beyaz Masası'nda çalışanların bu yalan organizasyonunda yer aldığı ve çalıştıkları Medya A.Ş ve Kültür A.Ş'nin ciddi anlamda para aktardığı bilgisi bize ulaştı.

            Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İBB'den aylık 30 – 50 bin lira alan gazeteciler var biliyoruz" dedi.

            "DÜNDAR'IN SAZAK'IN ÖZKÖK'ÜN NASIL KONAK SAHİBİ OLDUKLARINI BİLİYORUM"
            Geçtiğimiz dönemlerde Uğur Dündar, Derya Sazak, Ertuğrul Özkök gibi isimlerin nasıl konak daire sahibi olduğunu şok iyi biliyorum. 28 Şubat başlarken Özkök ve Sazak Beykoz Konakları'nın ilk konak sahibi oldular. Ataşehir Belediyesi'nden birçok CHP'li belediyelerden daire alan gazeteciler var. Bu gazeteciler teslim alınıyor. Nasıl alınıyor ilçe belediyesi destek veriyor. Büyükşehir belediyesi maddi anlamda bu kişileri destekliyor. Fazilet Durağı örneğinden İsmail Saymaz, kendisini suçlamıyorum bir yalanı nasıl böyle savunabilir. Ondan sonra Ayşenur Aslan'ı Ahmet Şık'ı aynı anda…

            ABB'de de Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü'nün bu organizasyonda yer aldığı ifade ediliyor. Adana ve İzmir'de ve İstanbul ile Ankara'daki ajansların isimlerini şimdi vermek istemiyorum.

            İstanbul'da bir ajans var yine bu merkezin başındaki kişinin danışmanının olduğu kişi tarafından yönetiliyor bu yalan organizasyonu.

            Ankara'da ise ABB Basın ve lişkiler'deki önemli bir isminin bu yalanları organize ederek gazetecilere siyasetçilere ve trol hesaplara paylaştırdığı söyleniyor.

            Geçenlerde basına da yansıdı İBB'den YouTuber'a günlük 10 bin TL verileceğine ilişkin ihale yapıldı.

            13 KATTAN ATILAN İŞARET FİŞEĞİYLE DİĞERLERİ DEVREYE GİRİYOR
            Genel Merkez işte 13. Kat Onursal Adıgüzel'in başkanlığındaki bu yapının ardından ajanslar belediyeler ve medya devreye giriyor.

            Bir gazeteci bir sosyal medya röportajında ben merkez medyada çalışıyorum aldığım para 5,500 lira sonra Hilton'da düğün yapıyor. Bu paranın kaynağı nereden geliyor? Bakıyorsunuz ailesinden varlıklı değil ama lüks içinde yaşamı var.

            Troller ve sanatçılar. Gökhan Özoğuz mesela Ekrem İmamoğlu ile ilgili enteresan paylaşımlarda bulunuyor. Sonra bir bakıyoruz İBB'nin tüm etkinliğinde yer alıyor."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yalanların ucu CHP’nin 13. katına çıktı
            Haberler Güncel Sosyal medya yalanlarının ucu CHP'nin 13. katına çıktı! Nasıl organize oluyorlar?
                SON DAKİKA