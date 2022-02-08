A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Bakışı programında, "Yalan haberi sosyal medyada kimler, hangi yöntemle yayıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor?" gibi önemli konular ele alındı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran CHP'nin sosyal medyada nasıl organize olduğunu ve yalanların nasıl yayıldığını anlattı.
CHP'NİN 13. KATINDA ONURSAL ADIGÜZEL TARAFINDAN ORGANİZE EDİLİYOR
Organizasyonu bir şema üzerinden anlatan Kıran, "Gerçek dışı bilgilerin merkezinin CHP Genel Merkezi'nin 13. katında organize edildiği CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel tarafından bu organizasyon yönetiliyor." dedi.
Onursal Adıgüzel