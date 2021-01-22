PARTİ TACİZ VE TECAVÜZ SKANDALLARI İLE ÇALKALANIYOR

Son günlerde CHP denilince herkesin aklına parti içerisindeki taciz ve tecavüz skandalları gelir oldu. Kimi üst düzey yöneticiler tecavüz ve taciz skandalları ile yargılanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iğrençliklere sessiz kalması büyük tepki çekti.