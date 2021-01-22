CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir'de düzenlenen bir programa katıldı.
Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada partililerin bile şoka uğradığı bir konuşma yaptı.
"Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz" ifadeleriyle CHP'ye oy istedi.
Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri partilileri bile şaşırttı. Kılıçdaroğlu'nun arkasında oturan partililerin bakışları ise gündemden düşmedi.
PARTİ TACİZ VE TECAVÜZ SKANDALLARI İLE ÇALKALANIYOR
Son günlerde CHP denilince herkesin aklına parti içerisindeki taciz ve tecavüz skandalları gelir oldu. Kimi üst düzey yöneticiler tecavüz ve taciz skandalları ile yargılanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iğrençliklere sessiz kalması büyük tepki çekti.