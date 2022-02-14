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    • 14.02.2022 23:55
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    • 14.02.2022 23:55
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    Jandarma ekiplerinden 14 Şubat'ta anlamlı hareket: Şehitliği ziyaret ettiler

    Antalya'da jandarma ekipleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde anlamlı bir harekete imza attılar. Ekipler Antalya'da bulunan şehitlikleri ziyaret ederek mezarlarda bulunan Türk Bayraklarını değiştirdiler.

    İHA
    Jandarma ekiplerinden 14 Şubat’ta anlamlı hareket

    Antalya'da jandarma ekipleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şehitlikleri ziyaret etti.

    Antalya il Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Antalya merkez ve ilçelerinde şehitlikleri ziyaret ederek, dua ettiler.

    Mezarlara çiçek bırakan ekipler eskiyen Türk Bayraklarını da yenisi ile değiştirdiler.

    Öte yandan, Jandarma ekipleri şehitlik ziyareti sonrası yaşlı çiftleri de unutmadı. Çiftlere pasta sürpriz de yaparak sevgililer gününü kutladı.

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    Haberler Güncel Jandarma ekiplerinden 14 Şubat'ta anlamlı hareket: Şehitliği ziyaret ettiler
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