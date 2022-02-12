CHP'li İBB'den Halk Ekmek'te bir zam daha! Paketli ürünlerine yüzde 116'ya varan fiyat artışı

CHP'li İBB'ye bağlı Halk Ekmek büfelerinde yer alan yeni tarifeye göre, normal ekmek dışındaki paketli unlu mamullere yüzde 50 ila yüzde 116 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
GÜNLÜK TÜKETİM ÜRÜNLERİ
500 gram organik tam buğday ekmeği 8,50 liradan 13,50 liraya, 500 gram çok tahıllı ekmek 8,50 liradan 13,50 liraya, 400 gram tam buğday ekmeği 7,50 liradan 12 liraya, 400 gram çavdarlı ekmek 7,50 liradan 12 liraya, 350 gram ruşeymli ekmek 7,50 liradan 12 liraya çıkarıldı.
GLÜTENSİZ ÜRÜNLER
50 gram çölyaklılar için glütensiz ekmek 0,60 liradan 0,90 liraya, 1000 gram çölyaklılar için GNK 15 liradan 22,5 liraya, 1000 gram düşük proteinli GNK 15 liradan 22,5 liraya, 250 gram glütensiz kuru pasta 13 liradan 19,50 liraya yükseltildi.