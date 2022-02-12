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    • 12.02.2022 22:31
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    • 12.02.2022 22:41
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    Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı! Polis harekete geçti

    Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenledi. Mermiler binanın 2'nci katında bulunan başkanlık makamının camına isabet etti. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Belediye binasına silahlı saldırı!

    Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenledi.

    BİNAYA ATEŞ EDİP KAÇTILAR
    Olay, saat 20.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Osmaniye Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, binaya tabanca ile ateş açıp kaçtı.

    Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Özel harekat çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de binada inceleme yaptı.

    Yapılan incelemede mermilerin 2'sinin 2'nci katta bulunan Başkan Kadir Kara'nın makam odasının penceresine isabet ettiği belirlendi.


    Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürerken, saldırı sırasında Belediye Başkanı Kadir Kara'nın binada bulunmadığı, olaydan sonra belediye binasına geldiği öğrenildi.

    Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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