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    • 11.02.2022 12:58
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    • 11.02.2022 12:58
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    Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman sona erecek? AÖL kayıt işlemleri… Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları ne zaman 2022?

    Gündemde yoğun şekilde araştırılan Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları ne zaman 2022 sorusunun yanıtı cevabını buldu. AÖL kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınmaya başlamıştı ve 8 Şubat’ta bitmesi beklenen kayıt tarihi uzatıldı. Açıktan lise eğitimini okuyan öğrenciler kayıt işlemlerinin nereden, nasıl yapılacağını merak eder oldu. Peki Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman sona erecek? İşte AÖL kayıtlarına ilişkin tüm merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları ne zaman 2022?

    Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları ne zaman 2022? Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman sona erecek? AÖL kayıt işlemleri nasıl yapılır? Arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce kişi MEB'in AÖL kayıt işlem tarihini uzatmasının ardından detayları merak ederek araştırmaya başladı. Peki AÖL sınavları online mı yoksa yüzyüze mi olacak?

    AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN 2022?

    Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

    Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

    2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

    AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ GERÇEKLEŞECEK?

    İkinci dönem Açık Lise sınavları, e-Sınav olarak online ortamda gerçekleştirilecek.

    AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 - 11 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

        AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ

        Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

        AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

        Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

        * https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

        * T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

        * Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.
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        Haberler Güncel Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman sona erecek? AÖL kayıt işlemleri… Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları ne zaman 2022?
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