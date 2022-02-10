Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman sona erecek? AÖL kayıt işlemleri… Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları ne zaman 2022?

Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları ne zaman 2022? Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman sona erecek? AÖL kayıt işlemleri nasıl yapılır? Arama motorları üzerinden en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce kişi MEB'in AÖL kayıt işlem tarihini uzatmasının ardından detayları merak ederek araştırmaya başladı. Peki AÖL sınavları online mı yoksa yüzyüze mi olacak?
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN 2022?
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.
2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ GERÇEKLEŞECEK?
İkinci dönem Açık Lise sınavları, e-Sınav olarak online ortamda gerçekleştirilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 - 11 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.