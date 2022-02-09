RTÜK oy çokluğuyla karar verdi! DW Türkçe, Euronews ve Amerika’nın Sesi'ne lisans başvurusu için 72 saat süre



RUSYA ALMAN DW'NİN FİŞİNİ ÇEKMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin ülkedeki yayınlarının yasaklandığını duyurmuştu. Yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın, Rus RT'nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) yayınlarını yasakladığı hatırlatılarak Almanya'nın söz konusu kararı neticesinde, mütekabiliyet gereği Deutsche Welle'nin Rusya'daki yayınlarına ilişkin çeşitli kararlar alındığı belirtildi.



DW'NİN RUSYA OFİSİ KAPATILACAK TÜM YAYINLAR SONLANDIRILACAK

Buna göre, Deutsche Welle'nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesi kararının alındığına işaret edilen açıklamada, "Deutsche Welle'nin Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının da sonlandırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.