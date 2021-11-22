Alman Deutsche Welle, Türkiye'de arka mahallelere gitti! "Kış zor geçecek" algısı yarattı

Almanya'nın sayılı yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), Türkiye'de kış araştırması yaptı. Büyük şehirlerdeki arka mahallelere gitti. Odun ve kömür fiyatının iki kat artığını bildirdi.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının yüksek olduğunu iddia etti. Vatandaşların bu kışı zor geçireceğini kaydetti. Girdiği iki evdeki vatandaşlarla yaptığı röportajları da videoya çekip 14 dakikalık reklam haline getirdi. YouTube verip servis etti. Türkiye'yi karalayan bu yayın büyük tepki çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da DW'nin izinden gitti. Önceki gün gıda sektörü temsilcileriyle bir araya gelip "Karakış" önerisini devam ettirdi. Sanki insanlar açlıktan ölüyor ve soğuktan donuyormuş algısı yaratarak esnafı ve vatandaşları kışkırtmak istedi.