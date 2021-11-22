Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Alman Deutsche Welle, Türkiye'de arka mahallelere gitti! "Kış zor geçecek" algısı yarattı

    Alman Deutsche Welle, Türkiye’de arka mahallelere gitti. “Kış zor geçecek” algısı yaratarak çektiği görüntüleri YouTube verdi. Kılıçdaroğlu da onları takip etti. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın YouTube Türkiye hakkında 14 dakikalık reklam vermesi, tepki topladı.

    Kışkırtma!

    Almanya'nın sayılı yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), Türkiye'de kış araştırması yaptı. Büyük şehirlerdeki arka mahallelere gitti. Odun ve kömür fiyatının iki kat artığını bildirdi.

    Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının yüksek olduğunu iddia etti. Vatandaşların bu kışı zor geçireceğini kaydetti. Girdiği iki evdeki vatandaşlarla yaptığı röportajları da videoya çekip 14 dakikalık reklam haline getirdi. YouTube verip servis etti. Türkiye'yi karalayan bu yayın büyük tepki çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da DW'nin izinden gitti. Önceki gün gıda sektörü temsilcileriyle bir araya gelip "Karakış" önerisini devam ettirdi. Sanki insanlar açlıktan ölüyor ve soğuktan donuyormuş algısı yaratarak esnafı ve vatandaşları kışkırtmak istedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İYİ Parti, CHP ve HDP’den spekülasyon ittifakı!
    Haberler Güncel Alman Deutsche Welle, Türkiye'de arka mahallelere gitti! "Kış zor geçecek" algısı yarattı
        SON DAKİKA