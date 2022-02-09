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    • Güncel
    • 10.02.2022 14:02
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    • 10.02.2022 14:04
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    Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarisi Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberine göre, Ece Erken eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Seccad Yeşil'in Bursa'da yakalandığı öğrenildi. Seddat Yeşil İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Yeşil, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan Yeşil'in yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme!

    Türkiye'nin konuştuğu Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Seccad Yeşil yakalandı.

    GÖZALTINA ALINDI


    13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in Bursa'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.


    İSTANBUL'A GETİRİLDİ


        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtilirken İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı bildirilmişti.

        Seccad Yeşil Bursa'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi. İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolleri tamamlanan Yeşil, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Yeşil, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Geçen hafta gözaltına alınan ancak koronavirüs tespit edilince karantinaya alınan şüpheli de adliyeye sevk edildi.

        OLAYIN GEÇMİŞİ
        Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

        Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklanırken 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden birinin ise Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kaldırıldığı hastanede karantina süreci devam ediyor.

            CİNAYET SİLAHI YEŞİLKÖY SAHİLDE BULUNMUŞTU

            Cinayette kullanıldığı belirlenen silah ise Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde bulunan kayalıklarda dedektör yardımıyla yapılan aramalar sonucunda bulunmuştu.

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            Haberler Güncel Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarisi Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi
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