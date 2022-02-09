Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarisi Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtilirken İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı bildirilmişti.

Seccad Yeşil Bursa'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi. İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolleri tamamlanan Yeşil, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Yeşil, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Geçen hafta gözaltına alınan ancak koronavirüs tespit edilince karantinaya alınan şüpheli de adliyeye sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.