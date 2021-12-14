Seçim yaklaştıkça yandaş basın ve satılık anketçiler manipülasyonun dozunu artırdı





En son yapılan 2018 genel ve 2019 yerel seçimlerinde isabetli sonuçlarıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bu durumu şöyle yorumluyor:

"Öncelikle şunu söylemeliyim, geçtiğimiz 2018 seçimlerinde de İyi Parti'yi yüzde 17 ile yüzde 22 gösterenler vardı. Bu isimler hâlâ ekranlarda ve bir kez olsun kamuoyundan özür dilemiş değiller. O seçimlerde İyi Parti yüzde 9.8 oy aldı. Araştırmalarda kabul edilebilir hata payı artı eksi 2'dir. On puan, on iki puan yanılma olmaz. Manipülasyon budur işte. Bugün de bazı isimler İP ve CHP için manipülasyon yapmaya devam ediyor."

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