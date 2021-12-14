Seçim yaklaştıkça yandaş basın ve satılık anketçiler manipülasyonun dozunu artırdı

2023 seçimleri öncesi muhalefet algı operasyonlarına başladı. Özelllikle ekonomi politikaları üzerinden kurgulanan operasyonlarda AK Parti oyları akla mantığa aykırı bir şekilde gerçekte olanın çok çok altında gösterilmeye çalışılıyor. Bu manipülasyonun baş aktörü ise fondaş medya ve paralı anketçiler.
Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde "anket mühendisliğini" kaleme aldı. Çeşitli anketlerden örnekler veren Övür, algı operasyonunun perde arkasını yazdı. Övür'ün yazısı şu şekilde:
Eskiden seçimlere yaklaşıldıkça daha çok gayri nizami harp yöntemleri devreye girer, şiddet ve kaos ortamı oluşturulurdu. Son yıllarda bu kaba yöntem biraz değişti. Yine bu yöntemin bir devamı olarak bu kez algı operasyonları devreye girdi. ABD Başkanı Biden tam da bunu söyledi.
Burada da en önemli araçlar, ekonomi, anketler ve medya... En son 2018 genel ve 2019 yerel seçimlerini hatırlayın.
Seçim öncesi günlerce "soğan-patates" meselesi medyanın gündeminden inmedi. Araya o güne kadar adı sanı duyulmayan onlarca araştırma şirketi ve medya da girince, "Seçimlere yönelik manipülasyon yapılıyor" iddiası daha çok konuşulur oldu.