Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı günden güne büyüyor, güçleniyor

"Artık Türk dünyası tek bir varlık ve birleşik bir Türk dünyası olarak görülüyor. Devlet başkanlarının kararı üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan topraklarının kurtuluşunu sağlayan ve Türk birliğine katkıda bulunan tarihi zaferden dolayı 'Türk Dünyası Ali Nişanı' ile ödüllendirilmiştir. Zirvenin en önemli sonucu 'Türk Konseyi' adının 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştirilmesi olmuştur. Bu karar Teşkilatımızın gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasına ve uluslararası toplumdaki rolünün güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Zirve sırasında Cumhurbaşkanları, Teşkilatın kapsamlı kalkınma ve Türk Dünyası ile daha derin entegrasyonun sağlanması için uzun vadeli hedeflerini belirleyen 'Türk Dünyası Vizyonu-2040' belgesini de kabul ettiler. Bu belge, öncelikle teşkilat çatısı altında daha dinamik bir iş birliğini ve siyasi uyumu geliştirmeyi amaçlamaktadır."

Amreyev, 8. Zirve çerçevesinde, Dışişleri Bakanları Konseyinin, teşkilatın faaliyetlerindeki rollerini güçlendirmek için güncellenmiş Aksakallar Konseyi Yönetmeliğini onayladığına dikkati çekerek "Yeni yapısı ve başkanının aktif rolü ile Aksakallar Konseyi, üye devletler arasında daha yakın iş birliği ve entegrasyon süreçlerinde daha aktif ve yol gösterici bir rol oynayacaktır. Konseyin her bir Aksakal'ı farklı alanlarda çok derin bilgiye sahiptir ve uzun yıllar devlet ve kamu görevlerinde hizmet vermiştir. Bu nedenle bu büyük potansiyeli hedeflerimizi ve Teşkilat tarafından yürütülen iş birliği projelerini ilerletmek için kullanmalıyız. Bu nedenle, Türk Dünyası liderlerinin kararları doğrultusunda Türk dünyasını daha da geliştirmek ve birbirine yaklaştırmak amacıyla önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız." değerlendirmesini yaptı.

Geçen hafta Kıdemli Memurlar Komitesi'nin toplantısını gerçekleştirdiklerini, diğerleri ile birlikte "2022-2026 için Türk Devletleri Teşkilatı Stratejisi" üzerinde çalıştıklarına işaret eden Amreyev, 12 Kasım 2021'de devlet başkanları tarafından İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen "Türk Dünyası Vizyonu – 2040"ın uygulanması için bu belgeyi hazırladıklarını söyledi.

ÇOK TARAFLI SERBEST TİCARET ANLAŞMASI DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Türk Yatırım Fonunu da kuracaklarını aktaran Amreyev, "Bir milyar dolar değerindeki fon, 500 milyon dolar tutarında üye devletlerin hisselerinden ve 500 milyon dolar tutarında dış kaynaklardan oluşturulacak. Bu fon, iş topluluklarımızın etkin iş birliği kurmaları ve KOBİ'lerimizi güçlendirmeleri için kesinlikle önemli fırsatlar yaratacaktır. Bir diğer önemli araç ise hizmetleri ve yatırımları kapsayan çok taraflı bir serbest ticaret anlaşmasıdır. Bunun TDT ülkeleri için hizmet akışını kolaylaştıracak ve bölgemize daha fazla yatırımı teşvik edecek sınır ötesi engelleri ortadan kaldırması için bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." dedi.

Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru (Orta Koridor) da giderek Avrupa ve Asya arasındaki en güvenli ve en kısa ticaret yolu haline geldiğini belirten Amreyev, pandemi sonrası dünyada Orta Koridor'un etkinliğini ve rekabet gücünü daha da artırmak için TDT'nin, ulaşım operasyonlarını kolaylaştırmaya, idari engelleri ortadan kaldırmaya ve koridordaki lojistik maliyetleri düşürmeye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Bir sonraki zirvenin 11 Kasım 2022'de Özbekistan'da olacağını dile getiren Amreyev, sekreterliğin bu önemli etkinlik için hazırlık sürecini başlattığını, bu yıl Azerbaycan'da Gayri Resmi Zirve, Macaristan'da V4 ile TDT Devlet Başkanları Zirvesi düzenleyeceklerini kaydetti.

Toplantı, basına kapalı devam ediyor.