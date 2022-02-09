Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı günden güne büyüyor, güçleniyor

TDT 12. Aksakallar Konseyi Toplantısı, Yıldırım'ın başkanlığında İstanbul'da başladı.
Yıldırım, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kısa süre önce İstanbul'da düzenlenen 8. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde devlet başkanlarının önemli tarihi kararlar aldığını, bunlardan birinin de Aksakallar Konseyi ile ilgili olduğunu söyledi. Bu kararla beraber Aksakallar Konseyinin yönetmeliğinin yenilendiğini ve yapısının güçlendirildiğini belirten Yıldırım, bu konuda ciddi gayret ve emeği olan TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
"Ümit ediyorum Aksakallar Konseyi, yeni yapısıyla önümüzde ciddi projelerde daha fazla katkı sağlayacak, yön gösterici rol oynayacak." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:
"Türk Devletleri Teşkilatı, günden güne büyüyor, güçleniyor. Üstlendiği sorumluluk her geçen gün daha da artıyor. Gerek bölgede gerek dünyada daha önemli bir organizasyon haline geliyor. Tabiatıyla bu gelişme içerisinde Aksakallar Konseyinin de sorumluluğu artmaktadır. Biz, Aksakallar olarak alacağımız kararlarda, yapacağımız tavsiyelerle gerçekleştireceğimiz çalışmalarla teşkilatımızın yükselişine, çalışmalarına önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz."
Aksakallar Konseyinin derin tecrübeye sahip insanlardan oluştuğunu, bu potansiyeli en iyi şekilde kullanmak gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Zaten devlet ve hükümet başkanlarının İstanbul Zirvesi'nde aldıkları kararın arkasında da bu hakikat mevcuttur. Aksakallar Konseyinin tecrübesinin, teşkilatın yürütmekte olduğu projelere katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu itibarla bizler Aksakallar olarak önümüzdeki süreçte sekreterlikle uyumlu bir çalışma içinde dışişleri bakanlarımızın da katkılarıyla devlet başkanlarının belirledikleri istikamet doğrultusunda Türk dünyası, Türk devletleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, ekonomik, sosyal kültürel alanlara katkı sağlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.
Bugünkü toplantının bu amaca yönelik bir başlangıç olduğunu anlatan Yıldırım, toplantıya ilişkin şunları söyledi:
"Aksakallar Konseyi olarak burada gün boyunca neler yapabileceğimizi etraflı bir şekilde ele alacağız. 8. İstanbul Zirvesi'nde 2040 vizyonu kabul edildi. 2040 vizyonunun içinde 5 yıllık iş planı ve stratejik plan var. Tabiatıyla 5 yıllık bu plan içinde yer alan eylemlerin bir eş güdüm içinde tek tek ele alınması, bu konuda çeşitli etkinlikler yapılması, raporlar hazırlanması ve üye ülkeler arasındaki entegrasyonun, uyumun gerek ticaret, ekonomik konular gerek ulaşım, iletişim, altyapı konuları, gerekse kültürle ve diğer konularda geliştirilmesi temel amacımız içinde yer alacaktır."