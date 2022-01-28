Necip Hablemitoğlu cinayetinde gözler Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadesinde! Sır bağlantılar: FETÖ, Enver Altaylı, Uğur Mumcu...

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Bozkır'ın sadece FETÖ ile değil, FETÖ ve CIA bağlantılı eski MİT'çi Enver Altaylı ile ilişkisi olduğunu yazdı. Bozkır'ın ifadesinin takip edildiğine dikkat çeken Övür, "O ifadelerde Uğur Mumcu'dan Hablemitoğlu'nun son kitabının nüshalarının bulunduğu Dost Tarikatı cinayetine kadar bir dizi karanlık olayın ayrıntılarını görmek şaşırtıcı olmayacak." ifadelerini kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;

Başkan Erdoğan, önceki akşam NTV'de iç ve dış siyasete ilişkin önemli açıklamalar yaptı. O açıklamalardan bir de faili meçhul kalan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit isimlerinden, eski asker Nuri Gökhan Bozkır'ın, MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesiydi.

Son yıllarda MİT'in FETÖ ve PKK'yla ilişkili birçok ismi getirdiğine tanık olduk ama ilk kez, yakın tarihimizin karanlık sayfalarına ışık tutacak bir isim getiriliyordu. Bu ismin önemini Başkan Erdoğan şu sözlerle dile getirdi:



"Bu şahsın ülkemize getirilmesi, geçmişteki faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusundaki kararlılığımızın ispatıdır."



Gerçekten bu operasyonla yakın tarihimizde yaşanan birçok karanlık olay aydınlatılabilir. Çünkü ilk kez, kararlı bir siyasi irade vardı ve kilit bir isim de yakalanmıştı.