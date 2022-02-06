İyi Parti ile fondaş Sözcü kumpası çöktü! Tansu Çiller parti kurmayacak... "Oluşturmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İyi Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş, 'İyi Parti'nin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kârdır' anlayışıyla iktidar tarafından desteklenen, maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisidir. Kuracağı parti de böyle bir projenin partisidir. Ama şu anda parti kuracak zemini inşa edemedi çünkü görüşme yaptığı insanların yüzde 97'sinden karşılık alamıyor. Bu bakımdan, parti kursa bile sadece genel merkezi olan bir tabela partisi gibi olur" sözlerini sarf etti.

ÇİLLER'İN AVUKATINDAN ALGI TEPKİSİ: GERÇEKLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR