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    • 06.02.2022 17:07
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    İyi Parti ile fondaş Sözcü kumpası çöktü! Tansu Çiller parti kurmayacak... "Oluşturmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur"

    CHP ve HDP ile gizli bir ittifak yürüten İyi Parti elinde kalan ulusalcı seçmeni de kaybederken yeni bir mağduriyet oyununa girişti. İyi Parti'li Koray Aydın'ın DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ile ilgili iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Tansu Çiller, yeni parti iddialarını, avukatı Dilek Özaşık üzerinden yanıtladı...

    takvim.com.tr
    Tansu Çiller iddiası boşa düştü

    Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine 1 buçuk yıl gibi bir süre kala fondaş medyanın amiral gemisi Sözcü aracılığıyla kamuoyuna yayılan İyi Parti'li Koray Aydın'ın sahte iddiası boşa çıktı. Terör örgütlerinin planları doğrultusunda yalan siyaseti yürütenlerin 2023 seçim anketlerde çöktüğü ayyuka çıkınca manipülatif senaryolar devreye sokulmaya başlandı.

    CHP ve HDP sayesinde 2018'deki genel seçimlerde TBMM'de sandalye edinen proje parti gitgide irtifa kaybediyor.

    FETÖ ile olan bağlantısı her geçen gün farklı bir olayla ortaya çıkan İyi Parti, bu kez de Tansu Çiller üzerinden sahte bir mağduriyet algısına girişti.

    İYİ PARTİ'Lİ KORAY AYDIN: TANSU ÇİLLER OYLARIMIZI KIRMAYA ÇALIŞMAK İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ

        İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İyi Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş, 'İyi Parti'nin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kârdır' anlayışıyla iktidar tarafından desteklenen, maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisidir. Kuracağı parti de böyle bir projenin partisidir. Ama şu anda parti kuracak zemini inşa edemedi çünkü görüşme yaptığı insanların yüzde 97'sinden karşılık alamıyor. Bu bakımdan, parti kursa bile sadece genel merkezi olan bir tabela partisi gibi olur" sözlerini sarf etti.

        ÇİLLER'İN AVUKATINDAN ALGI TEPKİSİ: GERÇEKLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR

        Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerini kullandı.
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