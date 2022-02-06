İyi Parti ile fondaş Sözcü kumpası çöktü! Tansu Çiller parti kurmayacak... "Oluşturmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur"

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine 1 buçuk yıl gibi bir süre kala fondaş medyanın amiral gemisi Sözcü aracılığıyla kamuoyuna yayılan İyi Parti'li Koray Aydın'ın sahte iddiası boşa çıktı. Terör örgütlerinin planları doğrultusunda yalan siyaseti yürütenlerin 2023 seçim anketlerde çöktüğü ayyuka çıkınca manipülatif senaryolar devreye sokulmaya başlandı.
FETÖ ile olan bağlantısı her geçen gün farklı bir olayla ortaya çıkan İyi Parti, bu kez de Tansu Çiller üzerinden sahte bir mağduriyet algısına girişti.
İYİ PARTİ'Lİ KORAY AYDIN: TANSU ÇİLLER OYLARIMIZI KIRMAYA ÇALIŞMAK İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ