Millet İttifakı'nda ipler kopma noktasında! HDP krizi, Akşener'in gizli planı, Babacan ve Davutoğlu çatlağı...

Bir yanda sözde Atatürkçüler, bir yanda APO hayranları, bir yanda çakma milliyetçiler, bir yanda stratejik ezikler, bir yanda küreselci maşalar... Benzemezlerin bir araya geldiği ittifak yarı yolda kaldı, saklanmaya çalışılan çatlaklar medyaya yansıdı.







BİRBİRLERİNİ YİYORLAR

İttifak, perde arkasında birbirini yiyor. Dağılma noktasına gelen ittifakta hemen her gün fondaş gazete manşetleri veya kulis sızıntılarıyla çıkar savaşı yürütüyor.







KRİZ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İttifaka eklenmeye çalışan dış kapının mandalı Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı liderlerinin ekran önünde oturma sıralaması olarak isimlerinin harf sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi dizilecekleri hususunda kavga başlattı. PKK uzantısı HDP, dış destekle değil ittifakın içerisinde bizzat yer alarak "cüzamlı" muamelesi görmemek istiyor. Deva Partisi Başkanı Ali Babacan'ın ise ittifakın isminin değiştirilmesi gerektiği yönünde Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tavır koyduğu biliniyor. Rant kavgası, çıkar çatışmaları ve etnik sorunların ittifakta büyük kaos yaşandığını ortaya koyuyor.

BOMBA İDDİA: İP MASAYI DEVİRMEK ÜZERE

Akit'te yer alan habere göre Gazeteci Yazar Zeki Geçkil, İyi Parti'nin ittifak masasını devirmek için hamle üstüne hamle yaptığını, tartışmaların merkezinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi olduğunu söyledi. "Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyorlar" diyen gazeteci Zeki Geçkil, "Yani işin tam merkezinde 'Dersimli' Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında istenmeyen adam olması vardır. Son çıkışlarda da hedef belediyeler gibi görünse de esasında Kılıçdaroğlu'dur. Millet İttifakı'nda belediye başkanlarının çekişmeleri, milletvekillerinin birbirleri aleyhinde söyledikleri sözler hep işin ayrıntısı. Benim 'Selanik dönmeleri' olarak nitelendirdiğim zümreler daha evvel hangi partide konuşlandılarsa, şimdi İyi Parti'de toplandılar. Vesayet odaklarının birleştikleri durak olan İyi Parti bir projedir. Bunların dışındakiler de bir şekilde tasfiye ediliyorlar. Bu haliyle kaç kişi kazan kaldırırsa kaldırsın, kaç kişi istifa ederse etsin topluma yeterince yansıtılmıyor ve yansıtılmayacaktır. Çünkü işin özünde İyi Parti'yi parlatma gayesi vardır" sözlerini sarf etti.





YENİ İTTİFAK ARAYIŞI

Muhalefette Meral Akşener liderliğinde yeni bir ittifak kurmanın hedeflendiğini belirten Geçkil, şunları söyledi: "Seçime kadar Kılıçdaroğlu'nu başarısız gösterip elimine ederek onu baştan indiremezlerse geri plana çekip İyi Parti'yi ana muhalefet konumuna getirmek için birçok hamle yapacaklar. Millet İttifakı'nın ortak aday gösteremeyişini Kılıçdaroğlu'na mâl edip, kabağı onun başında patlatıp, Meral Akşener ve İyi Parti liderliğinde yeni ittifak kurmayı planlıyorlar. Seçimde ise her partinin kendi adayını gösterip, Akşener'i Kılıçdaroğlu'nun önüne geçirdiklerinde 'ikinci tur' hesabı yapacaklar. Sonrasında da ne edip edip Akşener'i cumhurbaşkanı yapmak isteyeceklerdir. Şu an görünen kavgaların gayesi budur."