Ahlakı noksan sporcu Derya Büyükuncu'dan büyük skandal! Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'a 'diktatör' benzetmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından FETÖ'cüler ve muhalefetin yönetiminde olan troll hesaplar insanlıktan nasibini almayan bir tutum sergileyerek skandal paylaşımlara imza attı.
ZEKA VE AHLAK YOKSUNU
O isimlerden biri de işitme engelli çocukların hayallerini çalan, söz verdiği bağışı yapmadan firar eden ve o bağış paralarıyla ABD'de villa alan Derya Büyükuncu idi.
Eski milli yüzücü Büyükuncu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." düsturunun tersine, zeka ve ahlaktan uzak bir tutum sergileyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
HELVA SKANDALI
Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından helvalı bir görsel paylaşan Derya Büyükuncu,"Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" şeklinde seviyesiz bir paylaşıma imza attı.