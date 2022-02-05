Ahlakı noksan sporcu Derya Büyükuncu'dan büyük skandal! Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'a 'diktatör' benzetmesi





GEÇİNEMİYORUM DİYE YAYGARA KOPARDI, FOYASI ÇOK GEÇMEDEN ORTAYA ÇIKTI

Derya Büyükuncu, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir TV programının canlı yayınında "Maddi sıkıntı çekiyorum" diye yaygara koparıp "geçinemiyorum" demiş üzerine Devletten yardım aldığını söylemişti.



Aldığı paranın kendi cebine kalmadığını, ev ve diğer spor masraflarına gittiğini iddia eden Büyükuncu'nun foyasını o dönemin Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ortaya çıkarmış ve eski milli yüzücünün 11 ay boyunca 113 bin 200 dolar aldığını buna ek olarak 7500 dolar da sponsorlardan aldığını ifade etmişti.



DEVLETTEN ALDIĞI BURSU İNKAR EDİP, FEDERASYON DESTEĞİNİ GİZLEDİ

Devletten aldığı bursu inkar eden Büyükuncu'nun federasyonun desteğini gizleyen ama diğer yandan da başarısı için ona sağlanan binlerce doları hiç ettiği gözler önüne serildi.