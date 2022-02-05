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    • Güncel
    • 06.02.2022 00:26
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    • 06.02.2022 00:42
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    Ahlakı noksan sporcu Derya Büyükuncu'dan büyük skandal! Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'a 'diktatör' benzetmesi

    Yüzücü Derya Büyükuncu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." düsturunun tersine, zeka ve ahlaktan uzak bir tutum sergileyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından helvalı bir görsel paylaşan Büyükuncu, ardından 'diktatör' benzetmesi yapıp Hitler yakıştırmasında bulundu. Yaşanan bu skandalların ardından birçok kişi ahlakı noksan sporcunun 'milli' ünvanının alınmasını talep etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ahlakı noksan Büyükuncu’dan büyük skandal!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından FETÖ'cüler ve muhalefetin yönetiminde olan troll hesaplar insanlıktan nasibini almayan bir tutum sergileyerek skandal paylaşımlara imza attı.



    ZEKA VE AHLAK YOKSUNU
    O isimlerden biri de işitme engelli çocukların hayallerini çalan, söz verdiği bağışı yapmadan firar eden ve o bağış paralarıyla ABD'de villa alan Derya Büyükuncu idi.

    Eski milli yüzücü Büyükuncu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." düsturunun tersine, zeka ve ahlaktan uzak bir tutum sergileyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.



    HELVA SKANDALI
    Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından helvalı bir görsel paylaşan Derya Büyükuncu,"Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" şeklinde seviyesiz bir paylaşıma imza attı.



        BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDİP 'DİKTATÖR' BENZETMESİ YAPTI
        Helva skandalının ardından tepkilerin odağı haline gelen Büyükuncu, seviyesizliğine farklı bir boyut kazandırarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.

        Erdğoan'ı diktatöre benzetip Hitler yakıştırması yapan Deryan Büyükuncu, "#TakunyalıFührer'in de #koronavirüs olduğunu öğrendim. Kendisine acil şifalar dilerim. İnşallah yırtar. Yoksa başımıza onun gibi heybetli!!, cesur!!, karizmatik!! bir dünya lideri olan!! diktatör bir daha zor gelir" şeklinde konuştu.



        NANKÖR DERYA, BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SPORCULUĞU DÖNEMİNDE BÜYÜK DESTEK GÖRMÜŞ
        Türkiye Yüzme Federasyonu, söz konusu hadsiz ve seviyesiz paylaşımlar ile ilgili bir açıklama yayımlayarak, Derya Büyükuncu ile ilgili hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

        Konuya ilişkin konuşan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski milli yüzücüye sporculuğu döneminde büyük destek verdiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden bu yana sağladığı büyük katkılarla, devletimizin verdiği maddi destek ve olanaklarla kariyer yapmış bir eski yüzücünün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı rahatsızlıkla ilgili yaptığı sporcu ahlakına yakışmayan bu paylaşımlarından ötürü Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından hakkında gerekli bütün hukuki işlemler başlatılmıştır" şeklinde konuştu.



        GEÇİNEMİYORUM DİYE YAYGARA KOPARDI, FOYASI ÇOK GEÇMEDEN ORTAYA ÇIKTI
        Derya Büyükuncu, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir TV programının canlı yayınında "Maddi sıkıntı çekiyorum" diye yaygara koparıp "geçinemiyorum" demiş üzerine Devletten yardım aldığını söylemişti.

        Aldığı paranın kendi cebine kalmadığını, ev ve diğer spor masraflarına gittiğini iddia eden Büyükuncu'nun foyasını o dönemin Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ortaya çıkarmış ve eski milli yüzücünün 11 ay boyunca 113 bin 200 dolar aldığını buna ek olarak 7500 dolar da sponsorlardan aldığını ifade etmişti.


        DEVLETTEN ALDIĞI BURSU İNKAR EDİP, FEDERASYON DESTEĞİNİ GİZLEDİ
        Devletten aldığı bursu inkar eden Büyükuncu'nun federasyonun desteğini gizleyen ama diğer yandan da başarısı için ona sağlanan binlerce doları hiç ettiği gözler önüne serildi.
            Ahlakı noksan Büyükuncu’dan büyük skandal!
            Haberler Güncel Ahlakı noksan sporcu Derya Büyükuncu'dan büyük skandal! Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'a 'diktatör' benzetmesi
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