Koronavirüse yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a dünyadan peş peşe geçmiş olsun mesajları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın bu paylaşımının ardından dünya liderlerinden de peş peşe "geçmiş olsun" mesajları gelmeye başladı.