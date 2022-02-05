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    • Güncel
    • 05.02.2022 22:58
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    • 05.02.2022 22:59
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    Koronavirüse yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a dünyadan peş peşe geçmiş olsun mesajları

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından birçok siyasi isim ve dünya liderlerinden de 'geçmiş olsun' mesajları peş peşe geldi.

    Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

    Başkan Erdoğan, paylaşımında "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın bu paylaşımının ardından dünya liderlerinden de peş peşe "geçmiş olsun" mesajları gelmeye başladı.



    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Zelenskiy, Türkçe yayınladığı mesajında "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Sn. Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.



    Pakistan Başbakanı Imran Khan: Türkiye Cumhurbaşkanı kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan'ın Kovid-19 Omicron testinin pozitif çıktığını yeni öğrendim. Ülkem ve kendi adıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



        ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" temennilerini ilettiği belirtildi.



        "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİNE ACİL ŞİFALAR DİLERİZ"
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake: ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu adına Cheryl ve ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşine acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun.
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