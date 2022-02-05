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    • 05.02.2022 22:08
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    • 05.02.2022 22:21
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında seviyesiz paylaşımlar yapan Derya Büyükuncu hakkında hukuki işlem başlatıldı

    Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili haddini aşan skandal paylaşıma imza atan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'ya çok sert tepki gösterdi. Yalçın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı rahatsızlıkla ilgili yaptığı sporcu ahlakına yakışmayan bu paylaşımlarından ötürü, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından hakkında gerekli bütün hukuki işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

    Derya Büyükuncu hakkında hukuki işlem başlatıldı

    Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

    Erkan Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, Derya Büyükuncu'yu kınayarak, bu paylaşımın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." düsturuyla bağdaşmadığını vurguladı.



    "ŞİDDETLE KINIYORUZ"
    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamalarının ardından, Derya Büyükuncu'nun kendi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış bulunduğu paylaşım, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırıdır." ifadelerini kullanan Yalçın, "Derya Büyükuncu'nun söz konusu söylemleri ile halkı kin ve nefrete sürükleme amacı taşıyan bu vahim paylaşımları ne spor ahlakına, ne insanlığa, ne de hangi siyasi görüşten olursa olsun bu kadim coğrafyanın örf ve geleneğine yakışmamaktadır. Bu vahim söylemleri nedeniyle şahsım ve başkanı olduğum Türkiye Yüzme Federasyonu adına kendisini şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.



    "DEVLETİMİZİN VE ERDOĞAN'IN KATKILARIYA KARİYER YAPMIŞ BİR SPORCU..."
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski milli yüzücüye sporculuğu döneminde büyük destek verdiğini hatırlatan Yalçın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden bu yana sağladığı büyük katkılarla, devletimizin verdiği maddi destek ve olanaklarla kariyer yapmış bir eski yüzücünün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı rahatsızlıkla ilgili yaptığı sporcu ahlakına yakışmayan bu paylaşımlarından ötürü Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından hakkında gerekli bütün hukuki işlemler başlatılmıştır." şeklinde görüş belirtti.

        DERYA BÜYÜKUNCU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM
        Başkan Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, skandal bir paylaşıma imza attı.

        Twitter hesabından helvalı bir görsel paylaşan Büyükuncu, Erdoğan'ın "Dua bekliyoruz" sözlerine atıfta bulunarak "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.



        ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK
        Sözleri ile tepki çeken Büyükuncu, daha sonra bir paylaşım daha yaparak "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" dedi.
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        Derya Büyükuncu hakkında hukuki işlem başlatıldı
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında seviyesiz paylaşımlar yapan Derya Büyükuncu hakkında hukuki işlem başlatıldı
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