Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında seviyesiz paylaşımlar yapan Derya Büyükuncu hakkında hukuki işlem başlatıldı





"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamalarının ardından, Derya Büyükuncu'nun kendi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış bulunduğu paylaşım, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırıdır." ifadelerini kullanan Yalçın, "Derya Büyükuncu'nun söz konusu söylemleri ile halkı kin ve nefrete sürükleme amacı taşıyan bu vahim paylaşımları ne spor ahlakına, ne insanlığa, ne de hangi siyasi görüşten olursa olsun bu kadim coğrafyanın örf ve geleneğine yakışmamaktadır. Bu vahim söylemleri nedeniyle şahsım ve başkanı olduğum Türkiye Yüzme Federasyonu adına kendisini şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.