Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun troll ordusu nefret kustu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testi yaptırdığını ve sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Başkan Erdoğan, açıklamasında, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.
"TAYYİP BEYLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunarak "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.