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    • 05.02.2022 18:13
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    • 05.02.2022 18:23
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun troll ordusu nefret kustu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testi yaptırdığını ve sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan, açıklamasında, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun troll ordusu harekete geçerek mesnetsiz ifadeler kullandılar.

    Kemal Kılıçdaroğlu’nun troll ordusu nefret kustu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testi yaptırdığını ve sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

    Başkan Erdoğan, açıklamasında, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

    "TAYYİP BEYLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"


    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunarak "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

        KILIÇDAROĞLU'NUN TROLLERİ HAREKETE GEÇTİ
        Başkan Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun troll ordusu harekete geçerek mesnetsiz ifadeler kullandılar.

        Solcu Gazete isimli Telegram kanalında Başkan Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu ve altına iğrenç yorumlar yer aldı.

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        Kemal Kılıçdaroğlu’nun troll ordusu nefret kustu
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun troll ordusu nefret kustu
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