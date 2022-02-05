Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun troll ordusu nefret kustu



Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunarak "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.