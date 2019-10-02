Yine CHP'li belediye yine ağaç katliamı... CHP'li Küçükkuyu Belediyesi asırlık zeytin ağaçlarını dibine beton dökerek katletti. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda ağaçların kuruduğu ve yapraklarının sarardığı dikkatlerden kaçmadı. CHP'li Başkan Cengiz Balkan'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

CHP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, "Ben Ziraat Mühendisiyim ve tecrübelerim dayanarak şunu belirteyim zeytin ağacı bölgemizde kayalık bölgelerde de yetişiyor. Dolayısı ile betonun zeytin ağacına sakıncası bulunmamaktadır. Bilginize" diye yazdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: BETON KAFA BU OLMALI

CHP'li Küçüksu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaya sosyal medyadan tepki yağdı.

Kullanıcılardan biri, "Küçükkuyu Belediye Başkanı , betonun zeytin ağaçlarına zarar vermediğini buyurmuş. Beton kafa bu olmalı." diye sert tepki gösterdi.

"BETON YIĞINI YAPTINIZ KÜÇÜKKUYU"

Başka bir Twitter kullanıcısı ise, "Dün döndüm Küçükkuyu'dan Hala zeytin diplerine döktüğünüz betonları kırmamışsınız. Oysa size yazmıştım burdan. Beton yığını yaptınız Küçükkuyu..." ifadelerini kullandı.

"BU PARK İÇİN KAÇ ZEYTİN KESTİNİZ?"

Asırlık ağaçların nasıl katledildiğinin fotoğraflarını paylaşan bir vatandaş ise, "Bakın biri kurumak üzere, yaprakları sararmış. Diğeri parkta kötü budamadan kurutmuşsunuz asırlık zeytini. Bu park için kaç zeytin kestiniz? Öğrenmek istiyorum." diyerek tepki gösterdi.

DAHA ÖNCE DE 2,5 MİLYON AĞACI KESTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kaz Dağları üzerinden algı operasyonu yapan CHP'nin, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın Kaz Dağları'nda villa yapmak için 2,5 milyon zeytin ağacını kestiği ortaya çıkmıştı.

İŞTE TELEF EDİLEN AĞAÇLARDAN KARELER:















