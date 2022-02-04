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    • Güncel
    • 04.02.2022 18:41
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    • 04.02.2022 18:59
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yine çeşme açma töreni!

    Göreve geldiği günden itibaren somut bir projeye imza atmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yandan reklam çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık iki yıl önce bir çeşme açılışı gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yine bir çeşme açışını gerçekleştirdi. Büyük bir projeye imza atmış gibi sosyal medyadan "Üsküdar’daki 3. Ahmet Çeşmesi’nin restorasyonunu tamamlayıp hizmete açtık" paylaşımını yapan İmamoğlu eleştirilerin hedefi oldu. Öte yandan İmamoğlu'nun iki yıl önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Tarihi Yarımada'daki III. Ahmed Çeşmesi'ni birlikte açmış, çeşme restorasyonunu ise Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı ortaya çıkmıştı.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu yine musluğun başına geçti

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren somut bir projeye imza atmadı.

    İstanbul'un sorunları yerine kendi reklamı için yandaşlarına ihale kıyağı çeken İmamoğlu "Temel atamama Töreni" bile gerçekleştirdi.

    2 YIL SONRA YİNE MUSLUK AÇILIŞI
    Yaklaşık 2 yıl önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte III. Ahmed Çeşmesi'ne takılan musluğun açılışını yapan İmamoğlu yine çeşme açılışına katıldı.

    Sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu, "Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi'nin restorasyonunu tamamlayıp hizmete açtık, Üsküdarlılara şerbet dağıttık. İstanbul'un sembollerinden olan tarihi çeşmelerimizin restorasyonlarını yapıp sularını akar hale getirmeye devam edeceğiz." dedi.

    BU KEZ KILIÇDAROĞLU YOK
    Ekrem İmamoğlu iki yıl önce gerçekleştirdiği musluk açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da götürerek "VIP tören" yapmıştı. İmamoğlu bu kez Kılıçdaroğlu'nu açılışa çağırmadı.

    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YAPTIĞI RESTOREYİ KENDİSİ YAPMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞTİ
    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2020'de açılışını yaptığı Sultan Ahmet'te bulunan 3. Ahmet Çeşmesi'nin; İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restore edildiği ortaya çıkmıştı.

    İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RESTORE ETTİ, İSKİ SADECE ÇEŞMENİN SUYUNU BAĞLADI
    İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün; çeşmenin restorasyonu için yaklaşık 650 bin TL harcadığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin, 3. Ahmet Çeşmesi'nin sadece suyunu bağladığı öğrenildi.

    VAKIFLARIN RESTORE ETTİĞİ ÇEŞME SANKİ İBB'NİN YAPTIRILMIŞ GİBİ SUNULDU
    İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın; Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde memur iken 3. Ahmet Çeşmesi'nden şerbet dağıtılması ile ilgili bir vakıf şartının yerine getirilmesinde görev aldığı öğrenildi.

    Mahir Polat'ın, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı olduktan sonra İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen 3. Ahmet Çeşmesi'nin İBB tarafından yapıldığına yönelik bilgi vermesinin etik olmadığı ifade ediliyor.

    3. AHMET ÇEŞMESİ VE RESTARASYONU VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILDI
    İstanbul'daki çeşmelerin mülkiyetinin belediyelere ait olduğu, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çok az çeşmenin bulunduğu öğrenildi. 3. Ahmet Çeşmesi ve restorasyonun Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı bildirildi.

    Mahir Polat'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde memur iken 2018 yılında gerçekleşen restarosyonu yönettiği öğrenildi.


    Mahir Polat

    3. AHMED ÇEŞMESI'NIN KISA TARİHÇESİ
    3. Ahmed Çeşmesi; İstanbul İli, Fatih (Eski Eminönü) İlçesi, Cankurtaran Mahallesi 60 ada, 1 parsel üzerinde bulunuyor.

    Topkapı Sarayı'nın giriş kapısı ile Ayasofya arasında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın önerisiyle, Perayton isimli bir Bizans çeşmesinin yerine meydan çeşmesi olarak 1728 yılında Kayserili Mehmed Emin Ağa'nın mimarbaşılığı döneminde Sultan III. Ahmed tarafından Bizans çeşmesi yerine yaptırıldı.

    ONARIM KAPSAMINDA YAPILAN UYGULAMALAR
    3. Ahmet Çeşmesi; İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restore edildi, çeşmenin restorasyonu için yaklaşık 650 bin TL harcandı. İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün, restorasyonda yaptığı işlemler şöyle:

        1. Kurşun kaplamanın yenilenmesi,

        2. Kurşun kaplama altındaki tahtaların çürüyen kısımlarının değiştirilmesi ve su izolasyon uygulaması yapılması,

        3. Çatı karkasının güçlendirilmesi,

        4. Mermer ve taş yüzeylerde zamanla oluşmuş kir tabakalarının temizliklerinin yapılması

        5. Pencere parmaklıklarının yüzeylerindeki boya ve oksit tabakasının temizliklerinin yapılarak koruyucu sürülmesi,

        6. Ahşap pencerelerinin temizliklerinin yapılarak yeniden cilalanması,

        7. Tablalı giriş kapılarının onarım ve temizliklerinin yapılarak gomalak cila ile cilalanması,

        8. Kubbe alemlerinin temizlik ve tamiratlarının yapılarak yeniden altın varak kaplama yapılması,

        9. Çeşme iç sebilinin beden duvarlarının boyanması,

        10. Çeşme iç sebil etrafındaki ahşap tavanın yenilenerek boya uygulamalarının yapılması,

        11. Çeşme etrafındaki demir korkulukların boyanması,

        12. Mevcut muslukların temizliklerinin yapılması,

        13. Temiz su ve atık su bağlantılarına ilişkin projelerin hazırlanması ve ilgili kurul onaylarının alınması

        İSKİ, TEMİZ VE ATIK SU BAĞLANTISINI SAĞLADI
        İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; 8 Ocak 2020 tarih ve 7251 sayılı kararı ile 3. Ahmet Çeşmesi'ne temiz ve atık su bağlantılarına ilişkin projelerin uygun görüldüğü karar verildi.

        3. AHMET ÇEŞMESİ'NİN MÜLKİYETİ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE
        Çeşmelerin mülkiyetlerinin 1900'lü yıllarda kanunla belediyelere geçtiği, aralarında 3. Ahmet Çeşmesi gibi bazı çeşmelerin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde kaldığı öğrenildi.

            İstanbul'da restore edilmemiş ve belediye mülkiyetinde olan yüzlerce çeşmenin olduğu ifade edildi.

            Restorasyona ihtiyacı olan birçok çeşmenin mülkiyetinin belediyelerin sorumluluğunda olduğu ifade edildi.
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            Haberler Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yine çeşme açma töreni!
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