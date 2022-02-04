İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yine çeşme açma töreni!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren somut bir projeye imza atmadı.

İstanbul'un sorunları yerine kendi reklamı için yandaşlarına ihale kıyağı çeken İmamoğlu "Temel atamama Töreni" bile gerçekleştirdi.

2 YIL SONRA YİNE MUSLUK AÇILIŞI

Yaklaşık 2 yıl önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte III. Ahmed Çeşmesi'ne takılan musluğun açılışını yapan İmamoğlu yine çeşme açılışına katıldı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu, "Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi'nin restorasyonunu tamamlayıp hizmete açtık, Üsküdarlılara şerbet dağıttık. İstanbul'un sembollerinden olan tarihi çeşmelerimizin restorasyonlarını yapıp sularını akar hale getirmeye devam edeceğiz." dedi.

BU KEZ KILIÇDAROĞLU YOK

Ekrem İmamoğlu iki yıl önce gerçekleştirdiği musluk açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da götürerek "VIP tören" yapmıştı. İmamoğlu bu kez Kılıçdaroğlu'nu açılışa çağırmadı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YAPTIĞI RESTOREYİ KENDİSİ YAPMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞTİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2020'de açılışını yaptığı Sultan Ahmet'te bulunan 3. Ahmet Çeşmesi'nin; İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restore edildiği ortaya çıkmıştı.

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RESTORE ETTİ, İSKİ SADECE ÇEŞMENİN SUYUNU BAĞLADI

İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün; çeşmenin restorasyonu için yaklaşık 650 bin TL harcadığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin, 3. Ahmet Çeşmesi'nin sadece suyunu bağladığı öğrenildi.

VAKIFLARIN RESTORE ETTİĞİ ÇEŞME SANKİ İBB'NİN YAPTIRILMIŞ GİBİ SUNULDU

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın; Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde memur iken 3. Ahmet Çeşmesi'nden şerbet dağıtılması ile ilgili bir vakıf şartının yerine getirilmesinde görev aldığı öğrenildi.