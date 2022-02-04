T TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

Ceza infaz kurumları ile beraber kapalı ceza infaz kurumları T Tipi Cezaevi olarak bilinmektedir. Genelde 8 kişilik ve 72 oda üzerinden bir kapasiteye sahiptir. Aynı zamanda 3 kişilik 8 odası bulunur. Son olarak 1 kişilik 16 odaya sahiptir. Genelde 616 kişilik şekilde yapılmış cezaevleridir.

T TİPİ CEZAEVİ HANGİ SUÇLARI KAPSAR?

Bu alanlar ceza infaz kurumu olarak bilinmektedir. Özellikle Büyük şehirlerde Ceza İnfaz kurumları konusunda destek amaçlı kullanılır. Genelde birçok farklı sebepten dolayı ceza almış kişilerin ortak olarak bulunduğu alan şekilde ifade etmek mümkün.