Başkan Erdoğan, Ukrayna krizine barışçıl çözüm aramak üzere Kiev’e gitti: Avrupa Konseyi’nin Kavala kararına sert tepki gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile büyük gerilim yaşayan Ukrayna'yı ziyaret etti. Kiev'de Devlet Başkanı Zelenski ile bir zirve gerçekleştirdi. Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı:

UKRAYNA ile son yıllarda ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler kat ettik. Salgına rağmen geçtiğimiz sene 2 milyonu aşkın Ukraynalı dostumuzu Türkiye'de misafir ederek yeni bir rekora imza attık.

STRATEJİK ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz.



KARADENİZ ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçıl yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır

BÖLGEMİZDE barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum.



SAYIN Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğinin bilgisini bizlere verdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki, olumsuz gelişmeleri görmek, yaşamak, bizler için doğru bir gelişme değil.



TÜRKİYE olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz. Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruz.

AB GÖR BU VAHŞETİ!

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerden donarak ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Erdoğan, bu vahşete isyan etti: İnsanları dondurarak ölümüne seyirci kalmak, yenilir yutulur bir şey değil. Fakat Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. AB ve dünya ölümlere sessiz kalmıştır...