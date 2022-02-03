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    • 03.02.2022 22:15
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Regaip Kandili ile ilgili bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum" dedi.

    Başkan Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Regaib Kandili nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.




    "BARIŞ, HUZUR, ESENLİK..."
    Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
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