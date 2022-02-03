Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Regaib Kandili nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"BARIŞ, HUZUR, ESENLİK..."
Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 3, 2022
Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/eLSgFVVBNl