Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı







"BARIŞ, HUZUR, ESENLİK..."

Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;



Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum.



Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/eLSgFVVBNl — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 3, 2022