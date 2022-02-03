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    • Güncel
    • 03.02.2022 21:57
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    • 03.02.2022 21:59
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    Başkan Erdoğan Ukrayna'nın başkenti Kiev’de Kırım Tatar heyetini kabul etti

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in 10'uncu Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Ukrayna’da temaslarını tamamladı. Başkan Erdoğan Kiev’deki Boryspil Uluslararası Havaalanı’nda Kırım Tatar heyetini kabul etti.

    Başkan Erdoğan Kırım Tatar heyetini kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüş için geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Boryspil Uluslararası Havaalanı'nda Kırım Tatar heyetini kabul etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Ukrayna'da temaslarını tamamladı.

    Erdoğan, yurda dönüş için geldiği başkent Kiev'deki Boryspil Uluslararası Havaalanı'nda Kırım Tatar heyetini kabul etti.

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