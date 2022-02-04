PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in savunmasının yalan olduğu ortaya çıktı!

TBMM, terör örgütü PKK'nın kamplarında terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için ilk kararı verdi. Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nun oluşturduğu hazırlık komisyonu, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy verdi.
HDP'li üye ise ret oyu kullandı. Hazırlık komisyonu muhalefet şerhlerinin ve raporun yazılması için 8 Şubat'a kadar süre verdi.
Hazırlık komisyonu raporunun hızla karma komisyon gündemine gelmesinin ardından, Güzel'e 15 Şubat'a kadar üst komisyon yazılı ya da sözlü savunma yapması için süre verecek. Karma komisyonda görüşmelerin tamamlanmasından sonra dosya Genel Kurul gündemine inecek ve son karar burada verilecek.
YALANLARI ORTAYA ÇIKTI
Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel dosyası ile ilgili TBMM Karma Komisyonu tarafından oluşturulan hazırlık komisyonu da detaylı bir inceleme yaptı. Mahkeme ve ilgili valiliklerden bilgiler istedi. Güzel'in neden terör örgütünün kamplarında olduğuna yönelik 'Nişanlısıydı, aynı okulda okuyorlardı" gibi savunmalar çöktü. İşte hazırlık komisyonunu ulaştığı o bilgiler: