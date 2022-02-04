PKK'nın gelini HDP'li Semra Güzel'in savunmasının yalan olduğu ortaya çıktı!





SADECE TERÖRİSTLER GİRİYOR

Savcılıktan yeni bir evrak daha geldi ve dosyaya eklendi. Burada yakalanan bir teröristin, Güzel'in de kaldığı terör örgütü kamplarına ilişkin verdiği bilgiler yer alıyor. Terörist, "O kampa giriş çıkışlar o kadar kolay değil. Gelenler kampın içinde değil, daha uzakta bulunan ziyaretçi bölümünde bekliyorlar. Görüşmeler orada yapılıyor. Ziyaretçilerin kampa girişi yasak" dedi. Böyle bir yere Güzel elini kolunu sallayarak rahatça girip çıkabildi.



LEYLA GÜVEN'İ SAKLAMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, komisyonda bulunan dosyada, milletvekilliği düşürülen Leyla Güven'in Semra Güzel'in evinde saklandığına dair bilgiler de yer alıyor.

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