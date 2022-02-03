CHP kardeş Azerbaycan'la hasım olmamız için elinden geleni yapıyor! Aykut Erdoğdu'nun provokasyonuna Azerbaycan'dan cevap

İngiliz ve Amerikan Büyükelçileri ile 2023 pazarlığı doğrultusunda muhabbeti koyulaştıran, Yunanistan'da baş köşede ağırlanan, Yorgo Papandreu'ya ödül veren Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin dost ve kardeş Azerbaycan ile hasım olması için elinden geleni yapıyor.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 2000'lerin başından bu yana süren doğal gaz anlaşmasıyla ilgili mesnetsiz iddiaları tepki çekti.
ŞUŞA BEYANNAMESİ'NİN ARİFESİNDE
Şuşa Beyannamesi arifesinde ortaya atılan iddiaların zamanlaması dikkat çekerken Azerbaycan'dan Aykut Erdoğdu ve CHP'ye tepki gecikmedi.
"ESASSIZ İDDİALARI REDDEDİYORUZ"
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, "Biz esassız iddiaları reddediyoruz" dedi.
Abdullayeva, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji alanındaki iş birlikleri ve iki ülke liderine yönelik iddialarının asılsız olduğunu belirterek Erdoğdu'dan özür beklediklerini açıkladı.
Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda olduğu gibi enerji alanında da açık, tamamen şeffaf ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine sahip olduğunu belirtti.