CHP kardeş Azerbaycan'la hasım olmamız için elinden geleni yapıyor! Aykut Erdoğdu'nun provokasyonuna Azerbaycan'dan cevap





Abdullayeva, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri ile devlet başkanlarının ortak çabaları sonucunda oluşturulan olanakların Azerbaycan'dan Türkiye'ye 19 milyar dolardan fazla yatırım yapılmasını sağladığını bildirerek şunları kaydetti:



"CHP milletvekilinin, Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin 'karışık ve karanlık ilişkiler' içerisinde olduğuna dair tamamen asılsız suçlamaları reddediyoruz. İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiler, iki ülkenin ulusal çıkarlarına dayalı kardeşlik ilişkileridir. Bu ilişkiler sonucunda iki ülke arasındaki stratejik ortaklık daha da güçlendi, tarihi Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine çıkartıldı, iki halk arasındaki kardeşlik bağları hiç olmadığı kadar güçlendi.

Ne yazık ki bir CHP temsilcisinin Azerbaycan karşıtı tavır alıp asılsız iddialarla ortalığı karıştırmaya çalışması ilk kez olmuyor. Fakat bu çabaların hiçbir sonucu olmayacak çünkü Ermeni yanlısı politikacıların manipülasyonu Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine gölge düşüremez.

Azerbaycan tarafı, CHP milletvekilinden yaptığı asılsız suçlamalardan dolayı özür bekliyor. Aksi takdirde konuyu yasal düzeyde gündeme getirme hakkımız saklıdır."

