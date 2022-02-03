Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Devam eden işbirliğimizi ve dostluğumuzu çok önemli bir olay ile taçlandırdık. Bu tarihi bir olay. İşbirliğimizin yeni ufuklarını açmak için uzun ve zor bir yol kat ettik. Bu anlaşma imzalanmadan önce bile ikili ticaretimiz 7 milyar dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. 10 milyarlık hedefimizin ve isteğimizin mümkün olduğunu gösteriyor.

Toprak bütünlüğümüze desteği için sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum.



"Bugün imzaladığımız anlaşma, BAYKAR Makina İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek"



"Ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik."

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Ukraynalı yöneticilerin sağ duyulu mesajlarını takdirle karşılıyorum. Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizi sonlandırmak için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından biri Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Şirketlerimize güveninden ötürü sayın Başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazan kazan temelinde ikili iş birliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum.

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY

Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10. Toplantısı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Marinskiy Sarayı'ndaki ikili görüşmesinin ardından konsey toplantısına geçildi.

Toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.

BAŞ BAŞA VE HEYETLAR ARASI GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Marinskiy Sarayı'nda görüştü.

Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Başkan Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.





3 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreni sonrası Zelenskiy ile bir araya geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görüşme öncesinde "Şeref Defteri"ni imzaladı.

İki liderin görüşmesi, yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Bu toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.