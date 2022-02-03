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    • 03.02.2022 18:40
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    Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin barışçıl yöntemlerle sona erdirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Erdoğan, diplomasi vurgusu yaptı. Kiev ve Moskova arasında barış köprüsünü tesis etmek için bir liderler zirvesine ev sahipliği yapabileceklerine söyleyen Erdoğan, "Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi. Zelenskiy, toprak bütünlüklerine desteği için Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

    takvim.com.tr
    AA

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

    Zelenskiy'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    "Devam eden işbirliğimizi ve dostluğumuzu çok önemli bir olay ile taçlandırdık. Bu tarihi bir olay. İşbirliğimizin yeni ufuklarını açmak için uzun ve zor bir yol kat ettik. Bu anlaşma imzalanmadan önce bile ikili ticaretimiz 7 milyar dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. 10 milyarlık hedefimizin ve isteğimizin mümkün olduğunu gösteriyor.

    Toprak bütünlüğümüze desteği için sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum.

    "Bugün imzaladığımız anlaşma, BAYKAR Makina İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek"

    "Ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik."

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Ukraynalı yöneticilerin sağ duyulu mesajlarını takdirle karşılıyorum. Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizi sonlandırmak için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

    Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından biri Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Şirketlerimize güveninden ötürü sayın Başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık.

    Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazan kazan temelinde ikili iş birliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum.

    YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY
    Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10. Toplantısı sona erdi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Marinskiy Sarayı'ndaki ikili görüşmesinin ardından konsey toplantısına geçildi.

    Toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.

    BAŞ BAŞA VE HEYETLAR ARASI GÖRÜŞME
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Marinskiy Sarayı'nda görüştü.

    Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Başkan Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.

    3 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ
    Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreni sonrası Zelenskiy ile bir araya geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görüşme öncesinde "Şeref Defteri"ni imzaladı.

    İki liderin görüşmesi, yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Bu toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.



    RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marinskiy Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısına katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.

    Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı

    KARŞILAMA KITASINI SELAMLADI
    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider tokalaşmanın ardından ayaküstü bir süre sohbet etti. Erdoğan, Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının seslendirilmesinin ardından karşılama kıtasını selamladı.

        Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın eşlik ettiği törende, iki lider ülkelerinin heyetlerini birbirlerine tanıttı.

        Erdoğan, töreni takip eden basın mensuplarıyla da selamlaştı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy'nin de yer aldığı törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Öte yandan, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Boryspil Havalimanı'nda yöresel çörek palyanitsa ikram edildi.

            MEÇHUL ASKER ANITI'NI ZİYARET ETTİ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.

            Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Başkan Erdoğan, resmi temasları öncesinde ziyaret ettiği 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

            Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Törende, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenskiy de yer aldı.



            ZELENSKY İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ
            Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile baş başa görüşme yaptı.

            Görüşme 3 saat 10 dakika sürdü.

            ERDOĞAN, YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY ONUNCU TOPLANTISINA KATILACAK
            Başkan Erdoğan'ın resmi ziyaret kapsamında, Marinskiy Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından da Zelenskiy ile baş başa görüşeceği ifade edildi.


            Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.



                Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacağı belirtildi.

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