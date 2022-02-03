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    • 03.02.2022 15:07
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    • 03.02.2022 15:16
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    Son dakika: Diyarbakır’da 'Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavşuş Selçuk Acar Operasyonu' başlatıldı

    Son dakika... PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, 'Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavşuş Selçuk Acar Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 310 personel, 20 operasyonel tim görev aldı.

    Eren Kış-19 operasyonundan nefes kesen görüntüler

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.


    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Kış-19 (Diyarbakır-Kendal) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı.


    Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 310 personel, 20 operasyonel tim görev aldı.



    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.



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    Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır’da 'Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavşuş Selçuk Acar Operasyonu' başlatıldı
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