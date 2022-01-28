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    • 28.01.2022 18:14
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    • 28.01.2022 18:26
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı ve mesnetsiz iddialar içeren video ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

    Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren firmanın kazandığını iddia etti.

    Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu daha sonra ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, başka bir şirkete yeniden verildiğini öne sürdü.




    BAŞKAN ERDOĞAN HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesnetsiz iddiaları hakkında suç duyurusunda bulundu.



    İşte konuya ilişkin yapılan açıklama;

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 26.01.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla mesnetsiz isnatlarda bulunarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal etmiştir.
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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava
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