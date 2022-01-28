Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren firmanın kazandığını iddia etti.



Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu daha sonra ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, başka bir şirkete yeniden verildiğini öne sürdü.