Üç aylar okunacak dualar nelerdir? Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu, oruç ne zaman tutulur? 2022 Üç aylar duası ve tesbihi!

Mübarek üç aylardan biri olan Recep ayı tüm bereketiyle geldi. Recep, Şaban, Ramazan aylarını içerek üç aylarla ilgili bazı merak edilen konular araştırılmaya başlandı. Üç aylarda Müslümanlar oruç tutmak ile ilgili akıllardaki sorulara cevap arıyor. Bu mübarek ayları dualarla ve ibadetlerle dolu geçirmek isteyen vatandaşlar üç aylarda okunacak duaları ve çekilecek tesbihleri araştırıyor. Peki, Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu, oruç ne zaman tutulur? Üç aylar okunacak dualar nelerdir? İşte 2022 Üç aylar duası ve tesbihi!
ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ VE BU AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?
Üç ayların başlangıcında oruç tutulur mu ve üç aylarda tutulan oruçlarla ilgili Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
ÜÇ AYLAR OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.
Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.