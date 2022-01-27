Kılıçdaroğlu'nun '6 milyar TL'lik ihale' yalanını Bakan Karaismailoğlu bozguna uğrattı: "Cumhurbaşkanımız ihaleye imza atmaz"







İDDİA EDİLEN İHALE BURSA HIZLI TREN İHALESİ

İddia edilen ihalenin Bursa Hızlı Tren ihalesi olduğunu da aktaran Karaismailoğlu, "Böyle bir ihale var. Şu an Ankara-İstanbul arasında hızlı tren var. Bursalılar da hızlı treni çoktan hak ediyorlar. Onunla ilgili geçmişte yapılmış olan, iptal edilmiş olan ihaleler var. En kısa zamanda Bursalılar hızlı trene kavuşacak. 2018 yılında yapılmış olan ihale sadece Bursa Yenişehir Osmaneli arasında. Sadece 50 kilometrelik kısmı. Yenişehir Bursa arasındaki kısmında üst yapı işleri. 50 kilometresi hem altyapı hem üst yapı. Bunun yaklaşık maliyeti 3 milyar 200 milyon Euro civarındadır. İhalede tutarsız ve uygunsuz teklifler çıktı. Mahkeme süreçleri çıktı. İdare de bu işi iptal etti, iş kapandı." şeklinde konuştu.



Karaismailoğlu açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ondan sonra yeni bir ihale süreci başladı. 106 kilometrelik ihale 201 kilometreye çıktı. Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzadı iş. Bursa ile Bandırma arası bağlandı. Yenişehir Osmaneli arasında altyapı ve üstyapı istasyon eklendi. 7 istasyon ve 201 kilometreye çıktı ihalenin boyutları. İlk ihale 56 kilometre, 50 kilometre altyapı ve üstyapı. Toplamda 106 kilometre. İkinci ihalemiz, şu andaki mevcut ihalemiz Bandırma-Osmaneli arasında altyapı ve üstyapı işleri. Toplamda 201 kilometrelik hatta çalışma yapılmaktadır. Birazcık matematiği olan, devlet tecrübesi olan bu fiyatlar niye buraya çıktı bilir. 9.4 milyar TL'ye bu iş ihale ediyorlar. Elmayla karpuzu karıştırıyorlar.